蒙大拿州長會台灣光電量子產業訪團 深化台美經貿
美國在台協會（AIT）首次籌組「台灣光電量子產業商機團」參加「選擇美國」投資高峰會，訪團先赴蒙大拿州交流。蒙大拿州長強佛特舉辦酒會歡迎，期盼雙方持續深化台美經貿合作。
美國商務部23日至26日將在美國馬里蘭州舉辦「選擇美國」投資高峰會（SelectUSA InvestmentSummit），經濟部長郭智輝率團參加。
由美國在台協會籌組的「台灣光電量子產業商機團」約12家公司和機構代表，於高峰會前訪問蒙大拿州波茲曼市（Bozeman），深化台美經貿合作。
蒙大拿州光電及光學企業素質和人均密度居「全美之冠」，並在自動駕駛、無人機感測及國防應用偵測系統領域居於領先地位，產業聚落生態完整。
蒙大拿州長強佛特（Greg Gianforte）舉辦酒會歡迎台灣代表團，商務廳長葛林（Paul Green）現場簡報蒙大拿州最新經濟政策及投資環境。
強佛特去年曾率團訪問台灣，前總統蔡英文接見，並表示隨著雙邊投資環境更加完善，台灣與蒙大拿州能夠在光電、光學、半導體等關鍵產業，持續深化夥伴關係，共創雙贏發展。台灣與蒙大拿州長期在農業、觀光產業有緊密合作。
駐西雅圖辦事處透過新聞稿表示，「台灣光電量子產業商機團」此次參訪蒙大拿州立大學（MontanaState University）科技中心，以及製造高光譜無人機和反無人機系統等多間公司，並出席「光電、光學、量子產業創新論壇」。
駐西雅圖辦事處指出，台灣除了在全球供應鏈中扮演重要角色的半導體產業外，光電產業的重要性不容忽視。此次參訪為台美雙邊關鍵產業合作發展與投資提供新機會，並再次凸顯台灣為全球民主供應鏈中不可或缺一環。
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