資服廠海外拓版圖 挹注動能

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

精誠（6214）、邁達特、零壹（3029）、大綜（3147）等資服廠積極拓展海外市場，擴大版圖，為長期營運增添新成長動能。

精誠董事長林隆奮表示，將擴大東南亞版圖，為台商供應鏈提供營運管理一條龍式資訊服務，目前在越南已設有子公司，日本市場與丸紅商社合作，共同拓展日本、新加坡等地資安市場。

邁達特董事長曾文興表示，旗下首家將業務範圍拓展至亞太市場的子公司逐鹿數位，其「AI智慧飯店解決方案」，力推多語系旅宿飯店業專用全方位系統。

逐鹿數位BPM、HRM等系統已成功插旗亞太市場，下一步將結合邁達特的AWS雲端技術資源，賦能亞太區旅宿飯店業上雲轉型、服務轉型，並將AI等技術融入旅宿飯店業日常營運。

零壹針對海外布局，董事長林嘉勲表示，目前已成立越南分公司，就近服務當地台商，將持續投入越南、泰國等市場。

大綜總經理曾振順表示，目前在大陸、美國、越南等地設立據點，預計今年設立馬來西亞、日本子公司。

日本 董事長 越南

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