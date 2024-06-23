隱形冠軍／中華開發：仁大承作企業合併 樹立業界口碑

中華開發資本旗下群創開發創業投資有限合夥總經理林束珊指出，仁大資訊自金融業起家再切入電信業，仁大資訊與主要客戶包括中國信託、遠傳電信等皆往來20年以上，顯見其服務黏著度高，客戶關係緊密；同時國內近20年的金融業合併案有90%以上係由仁大資訊承作，包括星展併澳盛、星展併花旗、富邦併日盛等大型項目。

此外，電信業合併案如遠傳併新世紀、遠傳併亞太、台哥大併台灣之星等，亦皆為仁大資訊案件，可由此判斷仁大資訊團隊執行力佳，熟悉金融、電信行業流程、規則等需求特性，且於該些領域已具知名度及口碑實績。

觀察資訊服務產業趨勢，大型企業客戶近年愈來愈重視資訊設備產品的維護時效性，仁大資訊擁有業界最大規模之工程師人力，13處服務據點遍布全台，能提供兩小時到場、四小時完修或替換備品之服務，為少數有能力一次服務多家大型企業客戶的廠商；且因長年貼近客戶，具備最後一哩路（last mile)價值，未來有機會隨客戶需求導入新產品商機。

林束珊表示，仁大資訊團隊經營風格穩健，營運週轉效率高，帳上僅需維持不到1億元現金，即能產生逾20億元營收；近年搶攻製造業生意，採取龍頭客戶策略擴大份額，與同為群創開發基金之投資戶TXOne合作打進Tier 1晶圓廠之工廠端資安防護，取得最高規格半導體服務實績，進而拓展至其他半導體廠、電子製造業等客戶，預期未來成長動能強勁。

中華開發資本旗下群創開發基金去年6月投資仁大資訊，將陸續引介AI、IoT、ESG、Fintech等軟硬體方案與其對接，擴充仁大資訊產品線，增加對既有客戶upsell機會；且包含開發金控集團、投資戶、基金股東等多有資訊/資安設備之需求，皆為仁大資訊潛在客戶群，雙方將以此合作為基礎，持續協助仁大資訊提供業務或資源整合機會。