隱形冠軍／仁大員工進修 公司會全額埋單

仁大資訊董事長林士茵說，職場30年最大收獲就是終身學習，透過不斷充電，讓自己與時代同步。她笑稱，自己是仁大最不安分的人物，剛學會的東西就要套用在公司商業模式中，也成為業界頭痛人物，大家永遠不會知道她下一步要做什麼。

林士茵希望帶領員工一起成長，因此，仁大投注不少資源在人才培育上。

例如將專科的同仁送回學校修完大學課程，也將中階層幹部送去各大EMBA上課，不僅如此，仁大內部人才訓練建立種子教官制度，大家可透過學習平台一起學習，專業技能的外訓，仁大也不手軟，這些費用均由仁大全額支付。

林士茵自嘲，仁大是一家奇怪的公司，仁大人鮮少有餐會，因為看過太多家庭問題來自於員工必需與客戶交際應酬，忽略了家人，所以公司所有活動歡迎員工家人加入，讓家人放心，因為信任，大家可以一起打拚。

林士茵分享一個故事。當年2008年金融海嘯，因為過去沒有碰過這麼大的危機，只想大家全數過關，當時基層同仁每人每月一天無薪假，高階主管減薪10%，董事長本人減薪50%，有些人覺得一天薪資還好，但也有主管不諒解，「我告訴大家，一條船太重了，丟掉一些東西，讓船減重，我要大家都在船上，一起過關。」

林士茵說，做這個放一天無薪假的決定，不知道多少夜徹夜難眠。為了保命，甚至賣了五股大樓，準備跟大家一起撐。

然而金融海嘯四個月就過了，大家薪資也恢復了，但賣的大樓卻買不回來了。

她當時告訴員工，五年內我一定買一間仁大大樓還給仁大。那段期間，只要有空，林士茵就在工業區內尋找適合的標的物，五年後她也兌現承諾。

林士茵說，承諾不是用來畫大餅的，是真的把承諾別人的事情放在心中，不管經過多久，或是多困難也要守諾達成。