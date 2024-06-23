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隱形冠軍／仁大董座林士茵 眷村小孩軍事搶客快狠準

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

仁大資訊董事長林士茵認為，把一件事做到極致，就是精一，而事做到精，就會是唯一。

仁大主要產品是資通訊產品，包含終端設備，主機端伺服器、儲存設備、網路、資安所有一切系統整合所需要軟硬體、以及許多資訊公司沒有的維護合約及專案執行。

仁大的服務收入占總收入四分之一，林士茵表示，這是許多SI沒有的收入，因為仁大「不做第一，只做唯一」，在非常競爭的資訊產業，我們知道做第一很難，大的SI比比皆是，「第一輪不到我們，但我們可以做到唯一。」

而仁大的唯一就是精一，把一件事做到精，就會是唯一。林士茵強調，仁大是目前台灣SI界做終端服務很大服務商，如何在點與點之間快速支援，考驗仁大組織設計的邏輯。林士茵說，我們在點與點間可以完整做到兩小時到場服務，這完全以軍隊移防概念落實。

因為眷村小孩出身，父親是軍人，林士茵從小就得跟著父親軍隊移動，有時紮營在溪邊，有時又為了村長廣播，全村男男女女，老老幼幼快速收拾家當，快速上軍車，這個場景深植她腦海裡。

為了支撐這個快速移動的時效，林士茵用移防概念來設立維修服務點。仁大在全台布建13個服務據點，點與點間的支援調度兩小時都能到，加上全台自建的物流中心提供快速完修及備品服務，並自行開發智能工單系統，可以將客戶的問題透過報修分析，提前準備客戶所需要的物件。林士茵有自信地說，「我想這就是唯一的仁大。」

此外，因為仁大是服務業，仁大有不能被觸犯的規定。第一、出缺勤，第二、操守。

林士茵說，早上八點客服中心電話就開始忙碌了，出缺勤不正常會造成工程派單維修大亂，而出缺勤時間也是公司與員工最基本的契約行為，勞資雙方都必須遵守。

仁大因金融客戶多，無法接受員工操守問題，也不縱容。對於部分客戶個人的特別需求，公司會選擇不做這家客戶。

眷村 軍人

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