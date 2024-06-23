隱形冠軍／仁大鄉村包圍城市 提供一站式資訊服務

台灣資訊服務產業龍頭仁大資訊董事長林士茵30歲不到開始創業，笑說自己有著眷村小孩堅毅不拔的韌性，被訓練到要有從無生有的本事，創業初期以鄉村包圍城市策略，在沒有資源下突破重圍，訴求「有銀行就有仁大服務據點」，赤手空拳打出一片天。

仁大資訊成立於1999年，提供客戶一站式全方位資訊服務，業務涵蓋資訊軟硬體銷售、維運與IT全委外服務，客戶群從原本深耕的金融、電信產業到近年來擴及製造、醫療與流通產業，以成為最值得客戶託付的資訊服務廠商為己任，不斷創新服務商業模式。

回顧創業歷程，林士茵說，她大學畢業後曾在汽車產業做帳務工作，因業務接觸到電腦領域，後來去電腦公司的IBM經銷商，從業助做到總經理秘書，因為接觸到IBM相關作業流程，認為這是很有未來性的產業，因為想投入更具前瞻性又有挑戰的工作，毅然決然跳出去創業。

林士茵在創立仁大之前，還有一家百虹資訊，1993年創立，那時她才28歲，工作五年，沒有資金，沒有人脈，沒有資源。她笑說，創業時太年輕，以為創業了就不用早起，沒想到創業後起的比雞還早，只有一個信念「不能倒」，每天早出晚歸。

她自認創業時機點很好，雖然一開始只有三人公司，但短短五年時間，每年人力跟業績倍數成長。1993年到1999年之前因為生意很好，沒有想太多組織策略的事，1999年股東移民，百虹資訊清算結束，因而重新創立仁大資訊，很幸運的是百虹資訊所有客戶，都願意合約直接轉換到仁大。

瞄準銀行商機 打響第一砲

林士茵說，仁大資訊的命名因當時友人父親會算命，希望我以仁為本，不能害人，要心存正念，以人為導向，萬事都要留三分餘地給人，所以取名「仁大資訊」。

創業初期，林士茵思考要找一個產業不會倒帳的客戶，所以一開始就鎖定銀行業，他們最有錢，「可是銀行業的SI都是超級大咖，哪輪的到我們？」不過，因緣際會下，因當時銀行投入Open System轉型，仁大推出client server架構，希望取代IBM封閉的環境。

改變一開始確實困難重重，後在Windows上市，開放架構火紅，「這些大SI，不會在意我們這種小螞蟻，甚至連殲滅我們都懶。」後來林士茵改採鄉村包圍城市策略，成功在夾縫中找出路。

林士茵分析，因當時大咖的SI都在賣IBM的主機、終端機，找IBM合作一定沒門，所以仁大找了HP合作，開啟HP在銀行業的銷售。當用傳統IBM終端機跟選擇走OPEN架構成本差了4、5倍，所以客戶愈來愈多願意嘗試新的架構與產品。

林士茵說，當時這個年代從80386SX、DX開始，一直到Pentium系列達到高峰，下來分行、辦公室電腦都變成Intel PC，再進化到NB。而機房、分行也從IBM control變成Server。再來接上網路時代，信件不再用掛號，溝通變的更簡單，email解決了時效及溝通問題。整個產業天天在變，最大的壓力，就是資訊大爆炸，每天總有學不完的新事物。

因為一開始鎖定以金融業起步，所以只要有銀行的地方，就會有仁大的據點，甚至花東都有布局，林士茵說，因為自己是眷村小孩出身，小時候時常要搬家快速轉移陣地，因此她用軍隊移防的概念來設計全台營運，訓練出她在工作性格快速反應養成。當時仁大是第一家打出「兩小時到場維修」的廠商，因為速度非常快，不僅震撼金融業，也因此深獲客戶信賴。

2hrs到府維修 領先業界推出

林士茵說，要在員工、公司、客戶之間創造三贏，就必需在競爭激烈的資訊服務業做出差異化。這讓她想起小時候在眷村刻苦環境長大，要做很多無中生有的事情，訓練到沒有資源也可以用大鍋燒出一手好菜。

林士茵表示，2007年至2015年仁大曾經赴中國投資，並在中國建立服務團隊，主要客群為台資銀行，屬於當時為SI界在中國少數賺錢的公司。不過，2015年礙於部分因素，仁大出售中國事業群，有了先前不好的經驗，仁大目前專心經營台灣客群，用十年磨一劍的心態，準備第二次海外布局，要從人才培育到策略地圖，讓仁大的海外藍圖更清楚。

林士茵說，仁大跟著既有客戶放眼世界，思考如何在客戶與員工及公司獲利上，考驗經營團隊的布局計劃，因此人才培育及員工轉型成為當務之急。她認為，海外布局不能只靠單一產業客戶，必須跟著客戶走，或是與當地夥伴策略聯盟切入銀行業。