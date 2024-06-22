快訊

陸不以武力使台屈服恐還有這招 華府智庫：藉「他們」之手隔離台灣

台積電德國廠效應 郭智輝：捷克具地利且向台商招手

中央社／ 台北22日電
經濟部長郭智輝。中央社
經濟部長郭智輝。中央社

為協助企業海外布局，經濟部長郭智輝上任後積極推動「境外關內」，他表示，鎖定對台灣比較友善的國家，隨著台積電赴德國設廠，捷克具地利之便，也積極向台商招手，雙邊可以討論投資事宜，協助台灣企業前往當地發展。

郭智輝上任後致力推動「境外關內」、「境內關外」2大主軸，前者為協助中小企業海外布局，形成供應鏈聚落，後者為引進國際知名廠商，帶動台灣美食、生醫產業發展。

民視「新聞觀測站」今天播出郭智輝專訪下集，郭智輝在節目上暢談「境外關內」等政策推動，主因是為協助中小企業海外布局，盼以工業區模式協助廠商解決投資問題，並快速應徵當地人才。

至於境外關內會找哪些國家討論，郭智輝表示，會找對台灣比較友善的國家，以歐洲為例，台積電赴德國設廠，但台灣企業較不熟悉德國環境，過去曾有規模較大公司赴德投資卻鎩羽而歸，小公司要在當地生存更不容易。

他指出，捷克和台灣關係友好，首都布拉格鄰近台積電將於德國德勒斯登設立的工廠，捷克也向台灣企業招手，「可以跟它（捷克）好好談」；但不只是為了半導體與台積電，需規劃鎖定對歐洲有影響的台灣產業，共同前往捷克投資。

郭智輝表示，「減少操作成本、提升經營效率，是境外關內的重要概念」，此模式可讓產業、政府達到相輔相成的效果，透過政府協助投資，廠商也會將應繳的稅繳回台灣。

除了歐洲捷克，郭智輝指出，美國希望重振當地製造業，不過由於勞動力需求，台廠多前往墨西哥設廠生產，但墨西哥以西班牙語為主，廠商面臨人才挑戰。

郭智輝表示，若能招攬當地學生來台灣接受教育，熟悉台灣文化和企業決策模式，畢業後進入台灣公司培訓，之後再回到台廠的海外公司，將可協助企業管理當地員工。

台積電 捷克

延伸閱讀

反核或擁核？ 郭智輝：經濟部目前不會有多餘動作

經長郭智輝：7月起公告用電量

核三如期除役將陷缺電危機？麥寮電廠傳續約 環團批無預警跳票

賴清德稱可討論核電 郭智輝：收攏社會意見再做後續

相關新聞

獨家／AI 知道哪開刀流血最少！華碩百億次世代醫療平台將收成

開刀前，AI先掃描病人身體器官，協助主刀醫師判斷從哪裡下刀最不傷患者身體，流血量最少。這是國衛院與華碩（2357）合作投...

Chromebook 有望出現換機潮 光寶科等供應鏈將受惠

Google Chromebook自2020年爆發新冠疫情以來，因遠端需求而帶動銷量大增後，其中，市場粗估，美國訂單約有...

台積電德國廠效應 郭智輝：捷克具地利且向台商招手

為協助企業海外布局，經濟部長郭智輝上任後積極推動「境外關內」，他表示，鎖定對台灣比較友善的國家，隨著台積電赴德國設廠，捷...

施振榮東京大學演講 分享王道經營學

宏碁集團創辦人施振榮昨天在東京大學發表演說，分享他的王道經營學與對日本企業的觀察。他表示，在快速變化的環境中，企業的速度...

輝達、超微帶頭南漂 南台就業力崛起「超中趕北」有望？

6月台北電腦展在台掀起史上最大旋風，AI大廠輝達、超微、美超微相繼宣布加碼台灣，準備在台投資布局，其中台南、高雄、嘉義成為此波最大受惠者。這場AI帶起的產業革命，是否會讓原本隨著台積電南下嶄露頭角的南台灣城市，就業前景更為看好，打破數十年來的南北失衡，甚至「超中（台中）趕北（台北）」？ 觀察台灣就業市場達2、30年的就業專家同聲表示：「趨勢已經發生」。

股價一度超越台積電！華城電機總經理：大家聽過「豬站在風口上都會飛」 但豬如何聞香爬到風口去？

重電股王華城電機（1519）肯定是2024年的飆股，今年截至周四（20日）股價已經飆升176%，收盤站上945元，全年已經翻揚603元，最高曾衝到988元，極有可能成為下一檔千金股！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。