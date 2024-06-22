台積電德國廠效應 郭智輝：捷克具地利且向台商招手

為協助企業海外布局，經濟部長郭智輝上任後積極推動「境外關內」，他表示，鎖定對台灣比較友善的國家，隨著台積電赴德國設廠，捷克具地利之便，也積極向台商招手，雙邊可以討論投資事宜，協助台灣企業前往當地發展。

郭智輝上任後致力推動「境外關內」、「境內關外」2大主軸，前者為協助中小企業海外布局，形成供應鏈聚落，後者為引進國際知名廠商，帶動台灣美食、生醫產業發展。

民視「新聞觀測站」今天播出郭智輝專訪下集，郭智輝在節目上暢談「境外關內」等政策推動，主因是為協助中小企業海外布局，盼以工業區模式協助廠商解決投資問題，並快速應徵當地人才。

至於境外關內會找哪些國家討論，郭智輝表示，會找對台灣比較友善的國家，以歐洲為例，台積電赴德國設廠，但台灣企業較不熟悉德國環境，過去曾有規模較大公司赴德投資卻鎩羽而歸，小公司要在當地生存更不容易。

他指出，捷克和台灣關係友好，首都布拉格鄰近台積電將於德國德勒斯登設立的工廠，捷克也向台灣企業招手，「可以跟它（捷克）好好談」；但不只是為了半導體與台積電，需規劃鎖定對歐洲有影響的台灣產業，共同前往捷克投資。

郭智輝表示，「減少操作成本、提升經營效率，是境外關內的重要概念」，此模式可讓產業、政府達到相輔相成的效果，透過政府協助投資，廠商也會將應繳的稅繳回台灣。

除了歐洲捷克，郭智輝指出，美國希望重振當地製造業，不過由於勞動力需求，台廠多前往墨西哥設廠生產，但墨西哥以西班牙語為主，廠商面臨人才挑戰。

郭智輝表示，若能招攬當地學生來台灣接受教育，熟悉台灣文化和企業決策模式，畢業後進入台灣公司培訓，之後再回到台廠的海外公司，將可協助企業管理當地員工。