獨家／AI 知道哪開刀流血最少！華碩百億次世代醫療平台將收成

開刀前，AI先掃描病人身體器官，協助主刀醫師判斷從哪裡下刀最不傷患者身體，流血量最少。這是國衛院與華碩（2357）合作投入的智慧醫療AI研究項目之一。

華碩集團2020年起總斥資百億元研發的智慧醫療平台將開花結果，華碩董事長施崇棠與全球副總裁謝明傑21日代表跟國衛院簽署合作意向書（MOU），目標醫療次世代數位醫療平臺（DHP）打入300家醫院，為此華碩組織也略做調整，華碩AI研發中心（AICS）研發團隊負責人將由軟體背景出身的協理黃國豪接任。

黃泰一異動 黃國豪成 AICS 台灣團隊大當家

華碩AI研發中心（AICS）部門負責人原為全球副總裁黃泰一，團隊人數近百人，他因私人因素預計要申請留職停薪，傳出7月起部門負責人將由資深產品協理黃國豪接任，而團隊也在底層DHP平台及HIS功能陸續開發完成後，將投入新任務而組織調整為兩小隊，分別在新加坡跟台灣各有一組研發團隊及負責人，而在趨勢科技服務20年的黃國豪主要管理台灣團隊，向副董事長徐世昌匯報，由於徐世昌跟黃國豪英文名稱都是Ted，內部員工都戲稱兩人是大小Ted，據指出，黃國豪軟體專案經驗豐富，從雲到端都有豐富開發經驗。

在董事長施崇棠支持下，華碩2020年開始投入智慧醫療軟體開發，兩大產品：醫療資訊系統（HIS）及醫療次世代數位醫療平臺（Digital Health Platform）現在都將開花結果，前者已經研發出門診系統，現正投入住院系統及護理系統等模組研發，後續會跟更多外部夥伴合作，加快HIS功能多元及完整，DHP也已經研發完成，由於標準接軌國際，與國衛院合作備受關注，可望是台灣第一個醫院用完整開放平台。

華碩、國衛院、輝達（NVIDIA）在2022年合作打造全台首座以生醫任務為主的超級電腦「國衛一號」，該超算電腦以6台內建輝達A100 GPU的DGX伺服器組成，國衛院群體健康研究所所長邱弘毅表示，過去兩年投入11個研究專案，多為國人常罹患疾病研究，如癌症基因定序檢測、疾病風險預測、慢性病研究等等。

癌症長期位居臺灣十大死因之首，衛生福利部於今年5月1日將19種癌症的NGS（次世代基因定序檢測）納入健保給付，透過檢測生物標記尋找基因突變，評估標靶藥物精準投藥，預計每年約2萬多名癌症病人受惠，這是因為2023年癌症相關醫療支出高達1,400億元，占國家總醫療預算近兩成，反映出癌症治療對健保資源的巨大需求。

國衛院表示，國衛一號也會針對健保數據，對慢性病患者風險分析以及未來防治策略進行分析，另外新藥開發，抗生素抗藥性的預測，以及疾病預測以提早診斷出糖尿病患者。國衛院強調，透過AI可以很快在化學資料庫內，找到藥物的候選成分，加速新藥開發，過去要20年研發的藥可以快速完成，利用AI降低新藥開發成本。

更特別是，AI可以針對人體器官做精準掃描，並透過高算力，做器官各部位分析，幫醫生擬定開刀計畫，預測病人進開刀房要作肝臟腫瘤開刀時，要從哪裡下刀出血量最低，對組織傷害最小，以利術後最快復原。過去醫院是以虛擬模擬軟體進行開刀模擬，但現在可以用視覺方式呈現給醫生看，達精準醫療效果。

智慧醫療三部曲 從視覺跨入生成式 AI

衛福部指出，早期人工智慧可以協助分類與風險預測，中期電腦視覺技術突破，人工智慧可以協助醫師分析放射與病理切片影像。2022年ChatGPT橫空出世，生成式人工智慧對智慧醫療也將帶來極大變化。

謝明傑表示，華碩在次世代的醫療數位醫療平台做了非常多的努力，希望能夠把國家有效的醫療資料整合在同一個平台上，未來與國衛院將就算力、數據及次世代醫療資訊平台三大面向合作，未來也將分析醫療數據供政府政策擬定時做參考，8月將有更深入合作細節發布。

因應健保推行，台灣400多家醫院在20年前導入數位系統，如今已經過於老舊，需要更新，因應2025年超高齡社會到來，衛福部推動醫療次世代數位醫療平臺計畫，納入人工智慧科技，並依照國際標準制訂資料標準，未來各醫院資料都能在同一個開放平台上使用，病人資料不會散落各醫院造成資訊不流通及醫療浪費，這將是台灣醫界20年來最大規模的數位轉型，也是醫院第二波智慧轉型。

華碩智慧雲軟體中心資深產品協理黃國豪表示，目標DHP能導入300家醫院，大型醫院許多已經投入開發自有HIS系統，故華碩會先與中小型醫院合作，也期盼未來大型醫院會修改自有HIS與國際標準接軌，至於台灣2萬家中小診所因階段任務規劃，目前還不是主要推廣對象。

現在已經有兩家醫院正式使用華碩HIS平台，應用面合作夥伴超過20家。華碩主管表示，華碩協助醫院做底層基礎設備的建置，除清洗數據，打造PHD平台，以統一標準化規格串連各大醫院的資料，擴大創新跟醫療科技的能量，而其上則是HIS系統，除華碩有自研應用，也會放其他醫院或開發者應用於其中。