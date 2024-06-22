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施振榮東京大學演講 分享王道經營學

中央社／ 東京22日專電
宏碁集團創辦人施振榮（中）赴日本推動台日高科技產業合作交流，21日在東京大學發表演說。中央社
宏碁集團創辦人施振榮（中）赴日本推動台日高科技產業合作交流，21日在東京大學發表演說。中央社

宏碁集團創辦人施振榮昨天在東京大學發表演說，分享他的王道經營學與對日本企業的觀察。他表示，在快速變化的環境中，企業的速度和彈性非常重要，但日本企業相對欠缺，對合作技術態度也太保守。

陽明交通大學喜馬拉雅創投與日本東京大學協創平台開發公司（IPC,Innovation Platform Co.）在東京大學舉辦論壇活動，特別邀請施振榮赴日專題演講。

施振榮以「以王道思維掌握台日合作新機遇」為題，與日本業界分享台灣高科技產業發展及宏碁三次再造的經驗，並與日本半導體專家黑田忠廣、西和彥，以及撰寫「TSMC帶動世界的秘密」的資深記者林宏文舉行座談。

施振榮指出，推動台日產業攜手合作，最重要的就是要從王道思維出發，王道是領導人之道，三大核心信念就是「創造價值、利益平衡、永續經營」。他強調，從王道來看，所創造的價值應包括「六面向價值」，除了「有形、直接、現在」的顯性價值外，更要重視「無形、間接、未來」的隱性價值。

施振榮並指出，日本產業在80年代以「垂直整合」的模式，取得日本「世界第一」而享譽國際的同時，台灣個人電腦領域的宏碁以及半導體領域的台積電，已經開始啟動「垂直分工」的典範轉移。

對於台日未來合作的新機會，施振榮也指出，在產業全球分工下，具有創新、速度、彈性、成本等競爭優勢，但從巿場的角度來看，供應鏈需要有人整合，扮演「虛擬垂直整合者」的重要角色，未來台日可以扮演這個關鍵性的角色，在全球AI供應鏈中做出貢獻。

施振榮表示，台灣企業的最大特色就是有速度、有彈性。「路子走錯了，馬上就跳」，例如聯華電子發現台積電取得成功，馬上就把內部單位分出來，像是半導體的聯發科技，也獲得成功。在快速變化的環境中，速度與彈性很重要，但很明顯日本在這方面較弱，在技術轉移方面也態度保守。

他指出，台灣與日本合作，目的是要共同創造價值與利益，只有一方贏是不通的。台灣是世界的朋友，台灣無所求，只希望對方成功，自己也從中得到應得利益、員工不斷成長，這就是台灣一般企業的心態。

西和彥提到，他認為台灣的成功關鍵在於勤奮，以前日本人工作都是早七晚十一，現在卻變成朝九晚五，大不如前。

林宏文對此分析，他認為日本人也很勤勞、認真，但年輕世代好像對辛苦的製造業比較沒興趣，這種情形為全世界共通，他相信在台灣、美國也是一樣。舉例來說，台積電每年員工離職率是4％至5％，但1年內新人的離職率卻超過10％，可以看出下一世代的工作態度確實不同。

他也提到，僅管全世界都看到台灣企業現在做得很好，但切記不應該得意忘形，就像台積電董事長魏哲家曾說過，企業邁向失敗的第一步就是CEO「忘了我是誰」。別忘了台灣有一段辛苦的過去，當時許多公司、人才、資金都被中國吸走，有一段時間台灣有「四大慘業」（「DRAM（動態隨機存取記憶體）」、「面板」、「LED（發光二極體）」、「太陽能」），台灣是從中學得教訓，才能有今天。

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