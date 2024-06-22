Wi-Fi 7初期鎖定企業用戶 零件今年下半年陸續出貨

針對部分法人將今年視為第7代室內無線網路（Wi-Fi 7）元年，網通業者認為，Wi-Fi 7相關應用產品今年下半年可望逐步推出，但終端產品不見得具Wi-Fi 7收發功能，初期只能鎖定企業用戶。

根據Tp-link網站資料顯示，Wi-Fi 7適用於2.4 GHz、5 GHz、6 GHz等3個頻段，Wi-Fi 7的傳輸速度比Wi-Fi6快4.8倍和比WiFi 5快13倍。

網通業者中磊表示，下半年網通業應用於Wi-Fi 7新產品可望發酵，包括Wi-Fi有線上網設備、dosis4.0產品逐步問世、高速光纖上網10G PON都將陸續推出。

智易科技指出，Wi-Fi 6普及率高，各大網通廠的主力產品都提供相關零組件；目前Wi-Fi 7應用產品各廠基本都已送樣給客戶認證中，下半年Wi-Fi 7可望出現在市面上，但價格偏貴，估今年市場滲透率應該不高。

智易認為，客戶或終端用戶升級至Wi-Fi 7並沒有急迫性，供應鏈零組件大廠手上的Wi-Fi 6產品訂單、庫存需先消化，因此今年Wi-Fi 7終端產品的量不會太大；將來逐步放量的過程，智慧家庭可望帶動有線寬頻需求。

不過，業者強調，因Wi-Fi 6主力產品及新產品於下半年陸續量產，因此Wi-Fi 7今年的銷量恐不會太大，明年可望逐漸放量，初期優先用於高階產品，以企業用戶為主，產品價格將隨成本下降，未來也可望將被終端消費市場接受。

業者認為，以現階段而言，一般消費者使用Wi-Fi 6已經足夠，已普遍應用於所有寬頻產品，加上終端上網設備支援Wi-Wi 7較少，目前手機多不提供Wi-Fi 7收發功能，且筆電只支援到Wi-Fi 6，所以業者的Wi-Fi7產品初期只能定位在高階市場，優先應用在企業辦公室等商用領域。

網通業者評估，Wi-Fi 7相關產品將在下半年量產，今年量不會太大，預期2025年才陸續導入市場。另外，蘋果新機種是否支援Wi-Fi 7，也是市場觀察焦點之一。