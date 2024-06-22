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同日股東會 電信雙雄都緊抓AI

聯合報／ 記者馬瑞璿黃晶琳／台北報導
電信雙雄台灣大哥大、遠傳電信均選在昨日舉行股東會，遠傳電信董事長徐旭東說，遠傳「不計大小、只做最好」。記者葉信菉／攝影
電信雙雄台灣大哥大、遠傳電信均選在昨日舉行股東會，遠傳電信董事長徐旭東說，遠傳「不計大小、只做最好」。記者葉信菉／攝影

市場規模孰大孰小，成為了電信圈近來熱門話題。電信雙雄台灣大哥大遠傳電信均選在昨日舉行股東會，遠傳電信董事長徐旭東說，遠傳「不計大小、只做最好」，讓消費者成為最大贏家；而台灣大哥大董事長蔡明忠重視市場規模之外，也重視獲利，他期待，未來三到五年，台灣大每股獲利（EPS）可以重返第一。

台灣大總經理林之晨日前提出「電信業兩大一中論」，他認為，「昨天的電信業是一大兩中，今天是三分天下。但到了明天，恐怕是兩大一中，市場裡面，有兩家電信業者營收規模達到兩千億元，另一家電信業者則不到千億規模」。

遠傳電信去年底合併了亞太電信，徐旭東表示，兩家合併之後，遠傳「加大了尺寸」，現在也是「滿完整的結構」，通訊產業現在非常競爭，不只國內營運要成長，也要走向國際化，他認為技術、科技發展不可或缺，尤其，AI（人工智慧）帶來的意義很大，面對未來競爭激烈的電信市場，遠傳將以AI全方位助攻，「不計大小，只做最好」。

遠傳總經理井琪表示，去年底合併亞太電信後，已浮現最大化頻譜資源、節能永續、規模經濟等三大綜效，未來，在合併綜效與AI助攻下，遠傳將超越電信框架，未來三年將再創高峰。

除了電信本業，新經濟業務已成為遠傳第二成長曲線；展望未來，遠傳表示，將透過生成式AI賦能資通訊業務與加值服務，帶動新經濟業務持續成長，目標「一年拓基、二年有成、三年起飛」，最大化合併綜效。

蔡明忠昨日出席股東會時，也表達台灣大要掌握AI狂潮，AI應用第一要先來幫自己，例如，客服就是很好的應用，再來是要以AI賦能客戶。

AI在全球投資市場中掀起狂潮，蔡明忠指出，AI帶動台股變得相當熱鬧，美股也是活蹦亂跳，看起來通膨有稍微減緩，市場對於利率降低也有高度期待；當然，市場中不免還有黑天鵝，但他不是預言家，也不知道下一個黑天鵝或灰犀牛在哪裡，不過，他審慎樂觀地看待下半年景氣。

電信雙雄台灣大哥大、遠傳電信均選在昨日舉行股東會，台灣大哥大董事長蔡明忠期待，未來三到五年，台灣大每股獲利（EPS）可以重返第一。圖／台灣大提供
電信雙雄台灣大哥大、遠傳電信均選在昨日舉行股東會，台灣大哥大董事長蔡明忠期待，未來三到五年，台灣大每股獲利（EPS）可以重返第一。圖／台灣大提供

蔡明忠強調，企業經營不僅求「大」還要求「好」，整個電信業競爭，除了「良性」競爭，更激烈競爭，是用「腦力」，更用「資源」，而非「價格」的競爭。

台灣大股東關注股利問題及何時重返獲利王寶座，蔡明忠指出，過去，台灣大各項表現不輸中華電信，確實這幾年，電信本業盈餘受到很大影響，EPS要努力，對股東有交代，不管企業是大是小，最重要的是「股利」為王，希望能賺愈多、發愈多。不過，台灣大合併台灣之星的縱效已在第一季顯現，台灣之星過去的虧損也已止血，希望未來三到五年EPS能重返第一。

台灣大哥大 股東會 遠傳電信

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