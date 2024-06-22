徐旭東：遠傳不計大小 只做最好

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
遠傳董事長徐旭東（左）、總經理井琪出席遠傳股東常會。 遠傳／提供
遠傳董事長徐旭東（左）、總經理井琪出席遠傳股東常會。 遠傳／提供

遠傳電信（4904）昨（21）日召開股東會，2023年合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）、稅後純益、每股純益等各項財務指標皆創下近七年新高，市值更於今年5月首度站上3,000億大關。董事長徐旭東表示，以AI助攻，遠傳「不計大小、只做最好」，讓消費者成為最大贏家。

遠傳總經理井琪表示，去年合併亞太電信，堅定數位轉型的腳步，帶動電信本業、新經濟連年擴大成長，發揮最大化頻譜資源、節能永續、規模經濟等三大綜效；聚焦智慧資通訊四條龍（永續智慧城市、電信系統整合、智慧醫療、數位轉型）；運用生成式AI加速數位、淨零雙軸轉型，賦能「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）戰略事業再成長。

遠傳行動通訊業務中，月租型用戶數連續六年正成長，5G月租型用戶滲透率已重返合併亞太電信前突破40%的水準，居業界之冠，以年底超越45%目標邁進。

遠傳新經濟營收、獲利連七年成長，穩占總營收約兩成，藉由持續優化資通訊專案組合、個人數位服務，提升獲利力道，2023年新經濟獲利金額年成長8.7%，2024年第1季年增更擴大至21%。新經濟營收中企業客戶、個人用戶占比分別為54%、46%。企業客戶端中，智慧資通訊自主解決方案營收年成長率高達75%；子公司博弘雲端深耕雲端整合應用與技術服務，於今年1月登錄興櫃，躋身遠傳小金雞。

在個人用戶方面，遠傳friDay購物、遠傳friDay影音、手機保險與帳單代收等數位服務營收表現亮眼，挹注新經濟穩定成長。

遠傳2023年合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為936.90億元、320.82億元與111.86億元，年成長率分別為5.1%、4.2%及16.4%；2023年每股純益3.42元。今年維持穩健股利發放率，發放每股現金股利3.25元，股利發放率達105%，連續13年股利配發率超過100%。

營收 遠傳電信

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