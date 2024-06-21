華碩看全球 AI需求熱 GPU緊缺仍未解

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
華碩董事長施崇棠。記者林伯東／攝影
華碩董事長施崇棠。記者林伯東／攝影

華碩（2357）董事長施崇棠日前在股東會上喊出「伺服器五年成長五倍目標有望提前實現」，華碩AI伺服器進度受到市場關注。談及伺服器現況，華碩電腦營運長暨華碩雲端董事長謝明傑昨（21）日表示，全球對AI建置需求不斷增加，繪圖處理器（GPU）交期雖較先前正常，但緊缺情況仍存在。

謝明傑指出，目前全球對於AI建置需求不斷增加，不只是華碩，台灣相關廠商應該也都非常好，就現階段觀察，GPU交期雖較先前正常，但仍然不是叫料就能馬上拿到、還是需要排隊，緊缺情況仍存在。

看好AI伺服器浪潮，華碩全力衝刺伺服器業務，原先設定以2022年為基礎，伺服器業務五年業績要增長五倍。不過施崇棠日前在股東會上強調，卯足勁、全力以赴，「會比本來我們講的好幾倍更快」，表示伺服器長期增長目標時間點將提前達陣，同時成長幅度也有望超過五倍。華碩2023年伺服器占整體業績約低個位數區間，營收則較前一年度呈倍數成長，而今年首季伺服器業績已占整體營收7%至9％，營收較去年同期成長數倍。

若以AI伺服器來看，2023年占整體伺服器業績占比達35%。華碩共同執行長胡書賓先前指出，隨著生成式AI算力需求持續提升，2024年AI伺服器將占華碩伺服器比重超過七成。華碩目標轉型為全方位AI公司，其中一大重點就是AI伺服器業務。施崇棠坦言華碩在伺服器領域布局有點太慢，現在要發憤圖強、持續補強團隊。

AI 伺服器 華碩

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