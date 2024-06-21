華碩結盟國衛院攻智慧醫療 目標打造台版「劍橋一號」

台灣將邁入超高齡化社會，結合精準醫療與智慧醫療更加重要。華碩（2357）昨（21）日宣布與國家衛生研究院等單位結盟，在算力、數據及次世代醫療資訊等三大面向合作，目標打造台版「劍橋一號」。華碩近年積極拓展智慧醫療，次世代智慧醫療資訊平台xHIS已導入超過20家醫療單位，未來目標鎖定300家。

華碩與國衛院簽署「醫療資訊科技暨生醫大數據研發與運用」合作意向書，雙方以醫療大數據運用為發展核心，以公私夥伴關係（PPP）模式，推動進一步合作，結合精準醫療與智慧醫療領域的能量，推動醫療資訊科技及生醫大數據研發與運用。

華碩董事長施崇棠表示，AI 2.0時代到來，台灣在AI領域有不同以往的國際競爭力與能見度，現在正是發展AI醫療產業的時機。簽署PPP合作協議後，雙方在AI算力、數據與次世代醫療系統等面向更緊密合作，連結國際藥廠與生技產業，發展類似英國「劍橋一號」超級電腦的生醫大數據生態。

華碩營運長暨華碩雲端董事長謝明傑表示，華碩在次世代醫療平台上做了非常多努力，將醫院、研究單位等所有資料整合在同一平台上，未來與國衛院合作的具體方向或應用模式，預計8月會更明朗。

為推展AI在生醫領域的創新及應用，華碩2022年即與輝達合作，與國衛院建置「國衛一號」，為台灣首個以生醫為目的的AI超級電腦。提供強大的硬體運算資源與AI管理開發平台，結合各研究單位領域知識，將AI技術應用於智慧健康醫療照護領域。昨日的合作則基於國衛一號的基礎，擴大加強開發未來的精準醫療應用。

華碩集團近年來積極深耕智慧醫療領域，從基礎設施技術、如AI算力私有雲建置及公有雲服務，到次世代醫療資訊平台xHIS及其衍生智慧醫療服務、DicomCloud多租戶醫療影像讀取暨存儲技術，延伸至數位數據平台技術應用如健保事前審查平台、Lumos醫療大數據平台。