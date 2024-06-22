台積電進嘉義 環差變更過頭關

南科嘉義園區過去不允許半導體進駐，但為讓台積電（2330）CoWos先進封裝廠進駐，環境部21日審查南科提出環差變更初審，初審小組建議修正通過，9月30日前完成補正，解開緊箍咒，可望讓台積電進駐。

台積電近年積極布局先進封裝，CoWos先進封裝廠在台灣積極找地設點。行政院前副院長鄭文燦3月時宣布，台積電將在嘉義科學園區設二座CoWoS先進封裝廠，其中首座CoWoS廠占地達12公頃，今年5月動工、2028年量產。

嘉義園區原本引進產業主要以精準健康、智慧載具、智慧農業、其他新興科技為主，包括生物科技、精密機械、半導體（排除晶圓製造）、通訊、電腦及周邊、生物技術、光電等產業。

為了讓台積電CoWos廠順利落腳，吸引未來各項新興科技投資進駐，南科啟動變更程序。南科在環差分析報告提到，現階段因應全球產業鏈快速變化之國際新局勢，嘉義園區擬在既有六大產業基礎下，強化新興科技之引進產業內容，據以檢討土地使用計畫及水電資源用量、各項汙染排放量。

變更後產業發展定位，智慧載具以研發與製造電動車、自駕車、無人機、車用電子的系統；新興科技則涵蓋現在最熱門的包括高速寬頻網路（B5G、6G）、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技。

環差報告顯示，園區原推估再生水用量增加，引發環評委員對「汙染水被濃縮」疑慮；變更後總用電量從6.7萬kW增至26萬kW，增3.8倍用電量也引發疑慮。