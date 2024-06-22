群創南科舊廠「傳」180億賣美光 5.5代廠房7月將清空設備移交

群創（3481）推動轉型，進軍半導體面板級扇出型封裝（FOPLP），市場傳出，群創拚活化資產，確定將關閉的南科5.5代廠房以約新台幣180億元賣給美光，將在7月底清空設備，移交廠房。群創昨（21）日公告，一切依公司正式發布的訊息為準，群創專注本業與轉型發展並重。

群創昨日發布重訊指出，不對傳言與臆測做任何評論，依公司正式發布的訊息為準。群創專注本業與轉型發展並重，以彈性策略規劃，致力優化生產配置及提升整體營運效益，強化集團布局與發展。

群創傳賣廠房給美光 圖／經濟日報提供

市場先前傳出，群創正與全球重量級記憶體大廠接觸，將旗下台南四廠（5.5代LCD面板廠）投入AI相關的半導體領域，鎖定後段封裝應用，為台灣成為AI半導體重鎮再添助力，為群創轉型與活化資產應用大加分。市場更盛傳合作業者是重量級半導體廠，以「在台灣有產能、要擴大在台量能」的國際業者機率最高，但均未獲得證實。

外界關注群創台南廠房動態，群創當時表示，基於彈性策略規劃原則，持續優化生產配置及提升整體營運效益，將部分產線、產品進行調整中，精實及強化集團布局與發展。

群創總經理楊柱祥先前表示，台南廠區的起家厝3.5代線已轉型做FOPLP先進封裝；四代線轉為生產X光感測器（睿生光電），都做半導體相關的產品。竹南廠區原統寶的3.5代線LTPS供應 Mini LED背板及Micro LED背板，未來需要更大量時，群創也有六代LTPS廠可以轉換。

對各廠區轉型，群創董座洪進揚曾用「街頭柑仔店關了，整修後轉型成現代化的便利商店、或網紅名店」來妙喻，強調將產生更多新的價值，回饋投資人及股東。