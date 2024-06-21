快訊

挪用11億公款租超跑、飛機！台中銀前董座拚交保 法官准了…但開1條件

台積電研究使用矩形面板基板受關注 尚難成AI主流

中央社／ 新竹21日電
台積電引領CoWoS先進封裝技術，成為囊括全球AI晶片代工訂單的關鍵技術。（路透）
台積電引領CoWoS先進封裝技術，成為囊括全球AI晶片代工訂單的關鍵技術。（路透）

台積電引領CoWoS先進封裝技術，成為囊括全球AI晶片代工訂單的關鍵技術。傳出台積電研究使用矩形面板基板，引發各界關注；半導體業者認為，這技術具有成本低等優點，但礙於結構影響傳輸速度，未來幾年仍難成為AI晶片主流技術。

日經亞洲引述消息人士報導，台積電正與設備及原物料供應商合作研發新的晶片封裝技術，使用矩形面板基板取代目前使用的傳統圓形晶圓，以減少基板邊緣的未使用面積。但這項研究仍在早期階段，需要費時數年才能推動商業化量產。

因晶片是方形，圓形的晶圓在切割晶片時，會將部分邊邊角角切除造成浪費，這是半導體業界多年來眾所周知的問題，知道用正方形或是長方形的晶圓應該可以減少浪費。

但是晶圓為何一直還是圓形，因為製造方法決定它是圓形。現在一直採用的單晶直拉法，進行旋轉提拉決定了矽錠的圓柱型，同時決定切割出的晶圓是圓形。

此外，圓形晶圓也與半導體製程息息相關。因為考慮製造流程的均勻度，中央與邊緣部分，以及上下左右條件都要接近類似，圓形設計是最容易達成。

儘管使用矩形面板基板技術挑戰高，不過矩形基板面積大，使用效率高於現在的圓形晶圓，且成本低廉，仍吸引相關廠商投入開發，面板廠群創（3481）與工研院合作，投入面板級扇出型封裝開發，活化部分老舊產線。

業者指出，矩形面板基板技術發展不僅要整合設備、檢測及材料廠共同開發，因玻璃通孔電極玻璃基板間距受限影響，晶片間的傳輸速度與頻寬仍難與CoWoS及SoIC整合的先進封裝相比，預期未來幾年難以成為AI晶片的主流技術。

業者認為，考量矩形面板基板技術同時具有散熱佳及降低基板翹曲等優點，適用於車電、電源及馬達驅動等領域。

晶圓 晶片 面板

延伸閱讀

台股漲多修正…拉回152點收23,253點 台積電收跌11元

台積電等權值股熄火 台股盤中重挫254點後跌勢收斂

影／900元台積電200元能申購？「清流分析師」友人家屬遭詐騙 呼籲勿輕信網路廣告

台積電攻面板級扇出型封裝 群創產能塞爆！盤中攻上漲停

相關新聞

台積電研究使用矩形面板基板受關注 尚難成AI主流

台積電引領CoWoS先進封裝技術，成為囊括全球AI晶片代工訂單的關鍵技術。傳出台積電研究使用矩形面板基板，引發各界關注；...

台積電推彈性福利計畫 7月起每年8000元額度供申請

台積電擴大員工福利，7月1日起推出全球彈性福利計畫，1年提供彈性福利點數8000點（1點等同於新台幣1元）給員工申請使用...

國衛院攜手華碩、輝達、羅氏 打造「生醫超級電腦」

台灣將在明年邁入超高齡社會，而精準醫療將會是一塊關鍵拼圖，為此國家衛生研究院攜手華碩集團，合作建置AI生醫資訊創新研究暨...

德州儀器與台達電攜手 推動電動車車載充電再進化

德州儀器（TI）今日宣布與台達電展開長期合作，共同開發次世代電動車車載充電與電源解決方案。這項合作將於雙方在台灣平鎮的創...

達發董座謝清江： 四大產品線齊發功 今年營運成長樂觀

達發科技（6526）董事長謝清江今（21）日與媒體茶敘時表示，達發受惠於藍芽通訊和乙太固網等產品線在歐美日銷售表現，今年...

財務長暨發言人離職 宏達電回應了！接棒人選曝光

宏達電（2498）今日發布重大訊息公告，前財務長兼發言人沈道邦因個人生涯規劃離職，公司在此感謝沈道邦先生過去幾年來的貢獻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。