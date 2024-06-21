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研調：MiniLED電視全球出貨 可望年增逾7成

中央社／ 台北21日電

研調機構群智諮詢統計數據顯示，2023年全球迷你發光二極體（MiniLED）背光電視出貨量達320萬台，較2022年成長10.7%，預計2024年出貨560萬台，年增73.3%。

群智諮詢預估，在中國市場積極開發MiniLED背光電視市場、並加速降低成本下，2025年全球MiniLED背光電視出貨規模將達750萬台，可望超過OLED電視，成為全球高階電視市場的主流。

群智諮詢評估，未來2至3年MiniLED晶片成本可望維持每年10%左右的降幅；印刷電路板（PCB）設計方案調整，減少PCB基板的用量，如採用魚骨狀、燈條狀PCB基板，未來降低成本空間依然較大。

群智諮詢說明，三星電子（Samsung）、LG電子（LGE）受液晶電視（LCD TV）面板供應鏈的影響，未來發展重心向有機發光二極體（OLED）傾斜，MiniLED產品線收縮，策略趨於保守。

雖然三星電子仍為全球MiniLED背光電視的領導品牌，但出貨規模成長乏力，全球市占率顯著下滑；索尼（Sony）雖然在努力尋求高階產品技術轉型，但策略依舊相對保守，2024年新品受成本因素制約，僅小部分產品採用MiniLED背光方案，預計2024年出貨規模依舊處於低水位。

不過，群智諮詢指出，近年MiniLED背光在電視市場的應用逐漸成為焦點，尤其中國市場大量採用，將MiniLED背光電視結合了LCD、OLED的優勢，更具性價比，在中高階電視市場受到消費者青睞，出貨加速成長。

群智諮詢解釋，MiniLED背光技術透過對背光局部區域的精準控制，提高電視的對比度和動態範圍，改善傳統LCD在對比度、色彩飽和度等方面的不足，為觀眾帶來更逼真的畫面觀感。

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