達方宣布與德國 GROFA Action Sports GmbH 策略合作
達方電子（8163）21日召開臨時董事會，會中通過與德國GROFA Action Sports GmbH(簡稱GROFA)策略合作案，擬在不超過3,700萬歐元之總金額內，分兩次取得GROFA 100%全數股權。
德國GROFA Action Sports GmbH成立於1980年，為專業自行車/電動自行車(E-Bike)及其零組件、自行車及運動人身部品、電動滑板車(E-Scooter)及消費性電子產品代理商。經銷地區包含德國、奧地利、比利時、荷蘭、盧森堡等地區。
GROFA目前代理全球27個高階運動品牌，專注於品牌開發、品牌管理及市場拓展，並以其數位化專業能力，從線上與線下全方位為全球高階品牌開拓歐洲E-Mobility關鍵市場。GROFA 2023年營收逾歐元1億。
達方指出，GROFA為高附加價值與高營運韌性通路平台商。本次策略合作旨在投入資源擴大GROFA既有品牌管理與銷售能力，亦結合達方集團優勢，建構達方歐洲E-Mobility通路平台新事業體，快速切入歐洲E-Mobility關鍵市場。透過此平台銷售，強化整體營收及獲利，創造綜效。
達方表示，公司首度將併購的地圖拓展至歐洲自行車騎乘文化鼎盛的德國，未來必能更加有效執行綠能事業在地銷售與服務的策略方針、協助客戶創造價值，共創雙贏。
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