達方擬投資12.78億元 取得德國自行車代理商股權

達方加碼綠能事業，晚間召開重大訊息記者會，宣布臨時董事會通過擬在不超過3700萬歐元（約新台幣12.78億元）的總金額內，分兩次取得德國專業自行車代理商GROFAAction Sports GmbH（簡稱GROFA）全數股權。

達方代理發言人蘇柏翰表示，GROFA公司1980年成立於德國，為專業自行車、電動自行車及零組件，以及自行車及運動人身部品、電動滑板車及消費性電子產品代理商。經銷地區包含德國、奧地利、比利時、荷蘭、盧森堡等地區。

GROFA目前代理全球27個高階運動品牌，專注於品牌開發、品牌管理及市場拓展，並以數位化專業能力，從線上線下全方位為全球高階品牌開拓歐洲E-Mobility關鍵市場，2023年營收超過1億歐元。

達方表示，GROFA為高附加價值與高營運韌性通路平台商，本次策略合作為投入資源擴大GROFA既有品牌管理與銷售能力，結合達方集團優勢，建構達方歐洲E-Mobility通路平台新事業體，快速切入歐洲E-Mobility關鍵市場；並透過此平台銷售，強化整體營收及獲利，創造綜效。

達方旗下有兩大產品事業，包括電動單車為首的綠能事業及電腦鍵盤等IT相關事業。其中，IT事業去年上半年遭遇市場庫存整理，至去年底整理已告一段落，今年需求持續復甦。

至於綠能事業，同樣面臨疫情庫存整理的市場壓力，今年持續處於調整期，達方董事長蘇開建先前預告，綠能事業今年會比較辛苦。達方此次趁逆風加碼布局，今天宣布與德國GROFA策略合作，擴大版圖，迎接接下來的市場復甦。