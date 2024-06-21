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台積電推彈性福利計畫 7月起每年8000元額度供申請

中央社／ 新竹21日電
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電擴大員工福利，7月1日起推出全球彈性福利計畫，1年提供彈性福利點數8000點（1點等同於新台幣1元）給員工申請使用，員工可依需求選擇適合的福利項目。

台積電表示，全球彈性福利計畫包含醫療與保險、家庭照顧、健康生活、個人發展與支持公益活動4大項目，全球正職員工皆可依個人需求，選擇適合的福利項目，1年額度8000元。

台積電指出，員工可透過計畫支持公益，也可透過其他項目參與，如台積電透過台積電慈善基金會「i公益平台」的捐款機制，針對花蓮地震發起員工募資捐款。

台積電表示，公司致力成為改變社會的力量，長期秉持提升社會的願景，緊密關注社會脈動與需求，進行弱勢關懷與照護，透過啟動善的循環為弱勢團體提供必要的生活協助及急難救助，創造共好社會。

台積電 捐款 新台幣

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