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德州儀器與台達電攜手 推動電動車車載充電再進化

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TI嵌入式處理資深副總裁Amichai Ron（右）與台達電子交通事業範疇執行副總裁暨電動車方案事業群總經理唐修平出席創新聯合實驗室成立儀式，攜手共創電動車創新解決方案。圖/TI提供
TI嵌入式處理資深副總裁Amichai Ron（右）與台達電子交通事業範疇執行副總裁暨電動車方案事業群總經理唐修平出席創新聯合實驗室成立儀式，攜手共創電動車創新解決方案。圖/TI提供

德州儀器（TI）今日宣布與台達電展開長期合作，共同開發次世代電動車車載充電與電源解決方案。這項合作將於雙方在台灣平鎮的創新聯合實驗室進行，結合雙方在電源管理與電力傳輸方面的研發量能，共同推動功率密度、效能與尺寸最佳化，加速實現更安全、充電快速和實惠的電動車。

德州儀器嵌入式處理資深副總裁Amichai Ron 表示：「電動車的普及是實現未來永續發展的關鍵之一。我們多年來與台達的合作已建立堅實基礎，TI將進一步運用半導體專業，攜手台達開發更小巧、更高效且更可靠的電動車系統解決方案，如車載充電裝置及 DC/DC 轉換器，以增加車輛的行駛里程，並促進電動車全面普及。」

台達電交通事業範疇執行副總裁暨電動車方案事業群總經理唐修平表示，台達自2008年起投入電動車領域，10多年來持續專注於提供全球車廠更高效能、更小尺寸的先進電動車系統整合方案。透過與TI成立創新聯合實驗室，運用TI在數位控制及氮化鎵（GaN）領域豐富經驗與技術優勢，提升電動車電源系統的功率密度和效能，期盼雙方達到更緊密的技術交流及合作，以更具前瞻性的產品開發與設計能力持續創造技術領先，同時提升產品安全與品質，在快速發展的電動車市場中共創雙贏。

雙方宣布將以三階段打造次世代車用電源創新解決方案。第一階段：聚焦於協助台達電打造更輕巧且符合成本效益的11kW車載充電器，TI將導入其最新的C2000系列即時微型控制器（MCU）及獨有的主動電磁干擾濾波器（Active EMI Filter）解決方案，將車載充電器尺寸減少30%，同時具備高達95% 的電源轉換效率，挑戰系統的功率密度極限。

第二階段：TI與台達電將於汽車應用導入最新型的C2000系列即時MCU，以協助汽車製造商通過最嚴格的安全標準 ASIL-D 等級的功能安全流程認證。此外亦計畫導入TI具備高整合性的車用隔離式閘極驅動器，協助車載充電器達到更高的功率密度，並持續減少整體解決方案尺寸。

展望未來：TI 將挾帶自身在氮化鎵（GaN）領域10多年的研發與製造經驗，攜手台達逐步打造次世代車用電源解決方案。

德州儀器台灣、日本、韓國及南亞總裁李原榮也表示，車用電子產品的快速發展使車輛功能更加豐富、高效且安全，但仍然存在許多技術挑戰。TI憑藉數十年來於車用電源管理領域的專業經驗，以及在台耕耘55年的歲月，我們與在地車用產業生態圈建立深厚的連結，本次與台達共同成立創新聯合實驗室，更代表TI持續推動汽車電氣化的另一里程碑。

台達電 電動車 電源管理

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