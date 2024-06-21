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OPPO登台十年市占創新高 喊5目標衝刺高階手機成長

中央社／ 台北21日電

智慧手機品牌OPPO進軍台灣滿十年，草創時期只有5名員工，現在已擴增30倍以上，總經理劉金表示，OPPO今年5月銷售量市占為14.5%，創新高，他喊出衝刺高階產品、斥資千萬培育企業人才等5大目標。

OPPO自2014年進入台灣市場，今天舉辦在台十週年活動，OPPO台灣總經理劉金表示，2014年，OPPO把台灣市場作為海外布局的首站，台灣團隊從草創時期只有5名員工，發展至今已超過150名員工，年資5年以上的資深員工占超過一半；同時，35歲以下年輕族群占管理階層的一半比例。

劉金表示，OPPO耕耘十年，將許多領先技術和產品推向台灣市場，包括「充電五分鐘 通話兩小時」的VOOC閃充技術、無挖孔全景螢幕等黑科技，近年推出的首款小摺疊Find N2 Flip。OPPO目前發展成3大產品線，包括旗艦Find系列、人像攝影Reno系列、價格親民的A系列。

劉金表示，隨著台灣市場對高階手機需求提升，OPPO高中低階產品占比從1比5比4，變化成2比5比3，2023年，3萬元以上的高階產品年成長近120%。

銷售市占率方面，OPPO在5年內進入台灣市占前3名，今年5月出爐的銷售量市占為14.5%，創歷史新高紀錄。

展望未來，劉金喊出5大目標，第1，衝刺高階市場，目標2.5萬元以上高階產品提升占比至30%，目標高、中、低階產品將達成3比6比1的分布。

第2，強化多元通路布局，OPPO將開設15至20家進階體驗店，重點布局六都、百貨商圈等重點區域，擴大品牌接觸點；第3，提供終身售後服務等。

第4，企業人才培育，OPPO預計5年斥資新台幣1000萬元，幫助員工培訓專業能力、完善升遷管道等；第5，回饋在地，OPPO將結合品牌，每年會與1個公益單位合作，攜手員工投注公益。

他表示，OPPO要把AI技術普及到全產品，目標讓用戶都能感受到AI加持手機的效能。

OPPO 高階手機

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