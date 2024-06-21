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達發董座謝清江： 四大產品線齊發功 今年營運成長樂觀

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
達發董事長謝清江看好今年四大產品線齊發功 ，全年營運應有不錯表現。記者簡永祥/攝影
達發董事長謝清江看好今年四大產品線齊發功 ，全年營運應有不錯表現。記者簡永祥/攝影

達發科技（6526）董事長謝清江今（21）日與媒體茶敘時表示，達發受惠於藍芽通訊和乙太固網等產品線在歐美日銷售表現，今年四大產品都將比去年同期有不錯增幅，樂觀今年營運表現。

謝清江表示，由於達發未做財測，他無法提供今年營收和獲利增幅，不過從首季營收營收季增季增20.1%、年增26.3%，希望全年營運仍能維持同樣的增速。

達發四大產品為藍牙通訊、衛星導航定位、光纖寬頻固網與乙太網路應用晶片。達發執行副總暨發言人謝孟翰表示，今年的成長動能，以藍芽 通訊的成長動能最為強勁，其次是光纖固網，再者衛星導航和乙大網等領域，其中以藍芽營收占比將最高，今年營收將創新高，估計營收占比將逾四成，光纖寬頻固網會在四成以下，但乙太網因去年基期低，增幅將最大。

謝清江表示，達發增持九暘後，九暘仍會依循其技術和產品線，拓展市場，不過未來達發可協助將其產品線，導入達發的客戶群，而且過去九暘在晶圓代工和後段封測較薄弱的部分，將可透過泛聯發集團增加持股後予以強化。短期目標即希望能讓九暘早期扭轉虧損，達到損益兩平。

至於達發首季毛利率站上52.6%，他表示這不是達發的常態。公司長期毛利率希望維持48%到50%。

謝清江表示，達發主力晶片將持續迭代並拉高技術門檻，其中藍芽晶片已開發布局藍芽6.0；家用固網寬頻也開始布局25G-PON、50G-PON，且112G-PON也完成產品設計定案（tape-out)。

至於衛星定位晶片，則已出貨全球前三大穿戴品牌客戶，並與母公司聯發科的車載平台搭配，進入車用市場。在數據通訊方面，乙太網路也開始擴大布局，包括八通道50G SeDes晶片和光模組器件（ODP）均已投入5年，已小量出貨給資料中心客戶，但營收占比仍低，但未來追上與衛星導航相近的規模可期待。

除此之外，謝清江也透露達發已和聯發科合作，開始布局機頂盒（STB），擴展對電信營運商客戶的服務。

營收 謝清江 達發

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