財務長離職 宏達電：營運發展不受影響

宏達電今天公告財務主管異動，從2016年6月起擔任宏達電財務長的沈道邦因個人生涯規劃離職，宏達電拔擢內部員工接任相關職務，強調營運發展不因個別人員離職受影響。

宏達電20日剛召開股東會，財務長沈道邦為出席高層之一，並回應小股東提問，但宏達電今天卻公告財務主管異動；宏達電發布聲明表示，沈道邦因個人生涯規劃離職，感謝他過去幾年來的貢獻與付出。

沈道邦在2016年6月起擔任宏達電財務長暨發言人一職，過去曾任華亞科財務長，在宏達電任職財務長達8年，近年鮮少公開露面，僅在股東會上，見到沈道邦與董事長王雪紅回應小股東提問。

沈道邦20日在股東會中說明，宏達電下半年在硬體、軟體、新產品都會有新消息，並強調宏達電發展生態圈，未來收入不會只靠硬體，平台、內容授權分潤將會為HTC創造很大價值；但今天卻傳出離職消息。

宏達電宣布，由內部擢升饒佩珍為會計主管、曾慧美爲財務主管。饒佩珍加入宏達電達13年，擅長督導、審核各項會計作業，並提出會計與稅務等決策建議；曾慧美加入宏達電16年，專精財務管理、資金規劃、法人關係、董事會業務運作與公司治理等，未來將與經營團隊持續推動宏達電在全球的發展。

宏達電指出，發言人一職由2013年在宏達電任職至今的法務長暨公司治理主管盧佳德接任。盧佳德專攻國際法及智慧財產權相關領域，並取得美國律師執照，於公司內負責法務、公司治理及商務開發等相關的工作。

宏達電表示，公司現在與未來的經營策略正確，並將持續強化HTC的品牌精神，也強調有足夠的人才儲備及適當管理架構，營運及發展不會因個別人員離職而受到影響，宏達電將繼續聘請各領域人才，實施人才儲備的戰略需求。