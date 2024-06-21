快訊

85歲母親獨居高級公寓 堅持不讓女兒進屋探望…她強行闖入見驚人慘狀

曾嘆人生好難…么兒持槍揍人搶劫遭起訴 羅時豐回應了

綠能簡單達成？童子賢挺核能籲政府不該誤導大眾 提家鄉花蓮「1事」超氣

財務長離職 宏達電：營運發展不受影響

中央社／ 台北21日電

宏達電今天公告財務主管異動，從2016年6月起擔任宏達電財務長的沈道邦因個人生涯規劃離職，宏達電拔擢內部員工接任相關職務，強調營運發展不因個別人員離職受影響。

宏達電20日剛召開股東會，財務長沈道邦為出席高層之一，並回應小股東提問，但宏達電今天卻公告財務主管異動；宏達電發布聲明表示，沈道邦因個人生涯規劃離職，感謝他過去幾年來的貢獻與付出。

沈道邦在2016年6月起擔任宏達電財務長暨發言人一職，過去曾任華亞科財務長，在宏達電任職財務長達8年，近年鮮少公開露面，僅在股東會上，見到沈道邦與董事長王雪紅回應小股東提問。

沈道邦20日在股東會中說明，宏達電下半年在硬體、軟體、新產品都會有新消息，並強調宏達電發展生態圈，未來收入不會只靠硬體，平台、內容授權分潤將會為HTC創造很大價值；但今天卻傳出離職消息。

宏達電宣布，由內部擢升饒佩珍為會計主管、曾慧美爲財務主管。饒佩珍加入宏達電達13年，擅長督導、審核各項會計作業，並提出會計與稅務等決策建議；曾慧美加入宏達電16年，專精財務管理、資金規劃、法人關係、董事會業務運作與公司治理等，未來將與經營團隊持續推動宏達電在全球的發展。

宏達電指出，發言人一職由2013年在宏達電任職至今的法務長暨公司治理主管盧佳德接任。盧佳德專攻國際法及智慧財產權相關領域，並取得美國律師執照，於公司內負責法務、公司治理及商務開發等相關的工作。

宏達電表示，公司現在與未來的經營策略正確，並將持續強化HTC的品牌精神，也強調有足夠的人才儲備及適當管理架構，營運及發展不會因個別人員離職而受到影響，宏達電將繼續聘請各領域人才，實施人才儲備的戰略需求。

宏達電 股東會 離職

延伸閱讀

財務長暨發言人離職 宏達電回應了！接棒人選曝光

宏達電董座王雪紅強調要用AI算力打造元宇宙生態系 與輝達合作密切

王雪紅：與輝達有很好合作 7月HTC將舉行生態系發布會

宏達電股東會／董事長王雪紅：抓住 AI 和元宇宙的機會

相關新聞

國衛院攜手華碩、輝達、羅氏 打造「生醫超級電腦」

台灣將在明年邁入超高齡社會，而精準醫療將會是一塊關鍵拼圖，為此國家衛生研究院攜手華碩集團，合作建置AI生醫資訊創新研究暨...

德州儀器與台達電攜手 推動電動車車載充電再進化

德州儀器（TI）今日宣布與台達電展開長期合作，共同開發次世代電動車車載充電與電源解決方案。這項合作將於雙方在台灣平鎮的創...

達發董座謝清江： 四大產品線齊發功 今年營運成長樂觀

達發科技（6526）董事長謝清江今（21）日與媒體茶敘時表示，達發受惠於藍芽通訊和乙太固網等產品線在歐美日銷售表現，今年...

宏達電發言人暨財務長沈道邦因個人生涯規劃辭職

宏達電（2498）21日重訊，發言人暨財務長及會計長沈道邦因個人生涯規劃請辭，發言人由法務長暨公司治理主管盧佳德接任，財...

財務長暨發言人離職 宏達電回應了！接棒人選曝光

宏達電（2498）今日發布重大訊息公告，前財務長兼發言人沈道邦因個人生涯規劃離職，公司在此感謝沈道邦先生過去幾年來的貢獻...

達發解除董事競業禁止 謝清江兼任九暘董事長

聯發科子公司達發（6526）入股九暘，擴大乙太網路產品技術布局。達發今（21）日舉行股東常會，通過解除董事競業禁止限制案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。