快訊

陳妍希爆婚變後首現身 網友一看驚呼「臉部浮腫像哭過」

大雨狂炸北市！松山機場暫停地面作業 部分航班延誤

陸發布懲治台獨分子意見 發布日起施行

達發股東會／對今年業績成長樂觀 預期四大產品線營收呈現年增

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
達發董事長謝清江。記者鐘惠玲/攝影
達發董事長謝清江。記者鐘惠玲/攝影

IC設計廠達發（6526）於21日召開股東會，董事長謝清江表示，今年表現回溫情況還不錯，對於全年業績成長持樂觀態度，預期四大產品線的營收都會呈現年增局面。

達發去年業績衰退約27％，今年累計前五月合併營收為70億元，年增33.1％，首季每股純益為2.46元。該公司首季毛利率達52.6％，謝清江說，長期的毛利率目標是介於48％至50％之間。

達發共有藍牙、衛星、寬頻、乙太網路等四大產品線，該公司表示，今年前述產品線的業績都將比去年增長。以營收金額來看，基於過去幾年的耕耘，會以藍牙晶片業務增長最強勁，有機會創歷史新高。固網寬頻業務則保持穩定，衛星GPS也還不錯，至於乙太網路業務，因為基期低，所以成長幅度應會最大。

營收 謝清江 達發

延伸閱讀

SpaceX發表隨行版星鏈天線 大小猶如筆電 要價2萬元

達發解除董事競業禁止限制 謝清江將兼任九暘董事長

兩岸靚人物／藍箭鴻擎科技董事長張昌武 打造商業航太傳奇

全民權證／達發 挑逾四個月

相關新聞

台積電攻面板級扇出型封裝 群創產能塞爆！盤中攻上漲停

台積電傳出也要切入面板級扇出型封裝（FOPLP），由於群創已先卡位，邁入FOPLP第二期擴產階段，且現有試量產的產能已被...

TV面板報價持平 友達、群創正向看前景

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布6月下旬面板報價，電視面板全面持平，IT用面板中，監視器面則小幅...

信邦攻智慧健身衣 報捷

信邦（3023）昨（20）日宣布，攜手成衣代工大廠聚陽發展可穿戴紡織裝備，並推出一款革命性的電脈衝肌肉刺激（EMS）家用...

威盛 ASIC業務喊衝

威盛（2388）特殊應用IC（ASIC）布局衝鋒，去年相關營收翻倍成長之後，董事長暨總經理陳文琦昨（20）日於股東會後受...

鴻海旗下 AMAX 接案爆發

鴻海集團轉投資AI伺服器軟硬整合商AMAX-KY（6933）昨（20）日召開法說會，董事長倪小菁指出，受惠AI需求爆發，...

聯電驅動顯示器新應用 推22奈米嵌入式高壓平台

聯電（2303）昨（20）日宣布，推出22奈米嵌入式高壓（eHV）技術平台，為領先業界的顯示器驅動晶片解決方案，推動未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。