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財務長暨發言人離職 宏達電回應了！接棒人選曝光

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
宏達電表示，公司是一家不斷創新、追求改變的企業，更會採取行動持續對整體營運做出正確的決策，以推動公司未來的發展。我們相信公司現在與未來的經營策略是正確的，並將持續強化HTC的品牌精神。圖／本報系資料照片
宏達電表示，公司是一家不斷創新、追求改變的企業，更會採取行動持續對整體營運做出正確的決策，以推動公司未來的發展。我們相信公司現在與未來的經營策略是正確的，並將持續強化HTC的品牌精神。圖／本報系資料照片

宏達電（2498）今日發布重大訊息公告，前財務長兼發言人沈道邦因個人生涯規劃離職，公司在此感謝沈道邦先生過去幾年來的貢獻與付出、並誠摯祝福他。

宏達電指出，公司在全球擁有優異的經營團隊，我們由內部擢升饒佩珍為會計主管及曾慧美為財務主管，即日起一同帶領宏達電財務團隊。饒佩珍加入宏達電達13年，擅長督導、審核各項會計作業，並提出會計與稅務等決策之建議。曾慧美加入宏達電有16年，專精財務管理、資金規劃、法人關係、董事會業務之運作與公司治理等。兩位資深主管從加入團隊至今擁有完整資歷，未來將會與經營團隊持續推動宏達電在全球的發展。

發言人一職則由2013年在宏達電任職至今的法務長暨公司治理主管盧佳德接任，盧佳德專攻國際法及智慧財產權相關領域，並取得美國律師執照，於公司內負責法務、公司治理及商務開發等相關的工作。

宏達電表示，公司是一家不斷創新、追求改變的企業，更會採取行動持續對整體營運做出正確的決策，以推動公司未來的發展。我們相信公司現在與未來的經營策略是正確的，並將持續強化HTC的品牌精神。

宏達電進一步表示，我們有足夠的人才儲備及適當的管理架構，以配合公司未來發展，並確保其運作穩定，同時本公司的營運及發展不會因個別人員的離職而受到影響。未來，宏達電將繼續聘請各領域人才，以實施我們人才儲備的戰略需求。

HTC 宏達電 離職

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