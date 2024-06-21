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台達電與德州儀器攜手成立創新聯合實驗室 布局先進電動車電源系統

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）21日宣布與全球半導體領導廠商德州儀器（Texas Instruments; TI）成立創新聯合實驗室，不僅深化雙方長期合作關係，也借重TI在數位控制及氮化鎵（GaN）等半導體相關領域多年的豐富經驗及創新技術，強化新一代電動車電源系統的功率密度和效能等優勢，厚植台達在電動車領域的核心競爭力。

台達交通事業範疇執行副總裁暨電動車方案事業群總經理唐修平表示，台達自2008年起投入電動車領域，10多年來持續專注於提供全球車廠更高效能、更小尺寸的先進電動車系統整合方案。

透過與TI成立創新聯合實驗室，運用TI在數位控制及氮化鎵（GaN）領域豐富經驗與技術優勢，提升電動車電源系統的功率密度和效能，期盼雙方達到更緊密的技術交流及合作，以更具前瞻性的產品開發與設計能力持續創造技術領先，同時提升產品安全與品質，在快速發展的電動車市場中共創雙贏。

德州儀器嵌入式處理資深副總裁Amichai Ron 表示，電動車的普及是實現未來永續發展的關鍵之一。我們多年來與台達合作已建立堅實基礎，TI將進一步運用半導體專業，攜手台達開發更小巧、更高效且更可靠的電動車系統解決方案，如車載充電裝置及 DC/DC 轉換器，以增加車輛的行駛里程，並促進電動車全面普及。

因應軟體定義汽車（software-defined vehicle; SDV）的時代來臨，台達已與多家國際半導體大廠成立聯合實驗室，聚焦範圍涵蓋車用電力電子及數位控制等，以滿足新世代電動車的多元創新應用，及提升電源效率與安全性等先進技術發展需求。此次與TI成立創新聯合實驗室，可望加速台達車用產品的開發及完整驗證，以優於競爭對手的產品品質，助力國際車廠開發次世代電動車的關鍵架構及布局。

半導體 台達電 電動車

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