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達發解除董事競業禁止 謝清江兼任九暘董事長
聯發科子公司達發（6526）入股九暘，擴大乙太網路產品技術布局。達發今（21）日舉行股東常會，通過解除董事競業禁止限制案；九暘並在下午舉行董事會，通過由達發董事長謝清江將兼任九暘電子董事長。
達發瞄準乙太網路市場合作機會，決定以每股70.12元，認購九暘2756萬3800股私募普通股，總金額約19.32億元，加強與九暘的策略合作。達發持有九暘股權將提升至29.3%，加計母公司聯發科持有九暘13.6%股權，泛聯發科集團合計持有九暘約42.9%股權。
達發強調，持加九暘持股，有助於兩公司未來的合作。
謝清江在下午舉行媒體茶敘時表示，達發現在的實績是過往投資及團隊長期努力的成果，公司選擇的產品線從投入到貢獻營收的周期都很長。藍芽音訊與固網晶片晶片系列為主要營收，約占80%，5年前開始投入新技術布局，營收都還在努力中。
他強調未來公司將持續專注基本面，將先進技術創新能力轉化成客戶的競爭力，加重高毛利晶片，積極拓展歐美客戶，並布局迭代與高門檻技術。
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