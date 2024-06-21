騰輝股東會／拍板配息3.35元、殖利率達4% 王有慈續任董座

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）今日召開股東會，公司去年度財務績效，營收47.4億元，稅後純益4.3億元，EPS 6.08元，每股配發現金股利3.35元，以6月20日收盤價計算，殖利率達4%，保持穩定獲利與股息政策以回饋長期投資人。

騰輝-KY股東會同步改選四席董事及三席獨立董事，當選董事包括Alpha Victor Limited代表人王有慈、理虹資本股份有限公司代表人邱奕誠、鍾健人及賢潤國際有限公司代表人白幼莉。

騰輝說明，新加入董事，對公司友好，社會資源衆多，可為公司帶來豐富業務資源；三席獨立董事連任為許淵國、侯榆濤及陳琮羲，各具備法律、財會分析、電機工程及經營管理專業能力及豐富產業經驗。王有慈先生在股東會後的董事會中，一致通過被推舉續任為公司董事長，面對總體經濟不穩定及多變世界局勢，將繼續帶領團隊一起努力，未來再創高峰。

騰輝提到，受總體經濟不佳及中國大陸復甦未明影響等外在環境的不利因素交織下，消費不振及產能過剩現象仍見持續，然騰輝-KY的主要高獲利來源以散熱材料、軍工航天、及客制化產品爲主，高散熱、高耐熱、超薄、低介質傳輸、低損耗和卓越的信賴度特性深受終端客戶認可，特殊材料一直保持穩定成長，在第1季軍工航天產品銷售仍創歷史新高，因此毛利率高於同業並帶動整體毛利率也創新高。2024年第1季財務績效營收10.7億元，毛利率35%，稅後純益0.9億元，EPS達1.25元 。

展望未來，騰輝提到，持續領先推出各種具備散熱、高速、高頻等綜合特性合併的各種超薄薄膜產品，並且將薄膜產品陸續導入應用在非印刷電路板傳統應用的其他電子元器件，將對未來市場地位、營收與利潤帶來應用產業分散的效果。同時持續專注開發特殊材料應用市場於自動駕駛、非照明類散熱應用與高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星等高階產品在終端應用外，並提出了橫跨綠能及新能源車的散熱材料，近期開發出全系列的各種純樹脂覆膜產品,已經獲得軍工、半導體、高階超多層高頻、散熱、各種被動元件薄型化等應用產業的認可，讓公司未來的具體成長足以期待。專攻軍工航天應用的低損耗不流膠黏合片、高頻且具高散熱功能的金屬基板，陸續在高頻通信雷達、高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星及電動車三電等市場應用，得到多項認可後的訂單並且在歐美等區域取得終端OEM大廠認證。

騰輝提到，公司多年致力於技術導引創新，始終專注於少量多樣、特殊材料的獨特發展模式及布局全球策略，進而與同業形成市場區隔，建立不可取代性，在這樣傳統產品市場供過於求的市況下，創造更多的獲利與市場機會。