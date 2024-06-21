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美光回應台中廠失火：員工與承包商均安全無虞 營運未受影響
針對美光台中廠6月20日發生火警，引起市場高度關注，台灣美光今日做出回應，表示所有員工與承包商均安全無虞，且廠區營運未受任何影響。
台灣美光科技的后里一廠，昨天下午5點34分，廠發生出白煙與氣體外洩事件，並且有疑似火警的情事發生。在台中市消防局接獲通報，迅速派出當地消防隊前往處理。總計，台中市消防局派遣了13輛消防車及 29 名消防人員趕赴現場。
據了解，事件發生於廠區1樓，台灣美光科技迅速疏散現場的工廠人員。而且在消防人員抵達現場之際，台灣美光科技的緊急應變團隊 （ERT） 已成功控制住情勢，現場也無人受困或受傷。而外觀上，工廠未見明顯火煙痕跡。
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