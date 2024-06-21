快訊

臉書驚見台北電梯住宅單坪3字頭 眾人見1格局搖頭：風水太差

打雷了！午後對流雲系發展旺 大雨炸北北基等10縣市

鴻海站上200很貴？專家點1關鍵分析「這時間還可以買進」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華碩攜國衛院拚醫療 施崇棠：為後疫情時代建構AI基建

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
華碩電腦董事長施崇棠（左起）、NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟、華碩電腦營運長暨華碩雲端董事長謝明傑、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章等人上午出席國衛院與華碩集團簽署合作意向書，推動醫療資訊科技及生醫大數據研發與運用。記者蘇健忠／攝影
華碩電腦董事長施崇棠（左起）、NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟、華碩電腦營運長暨華碩雲端董事長謝明傑、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章等人上午出席國衛院與華碩集團簽署合作意向書，推動醫療資訊科技及生醫大數據研發與運用。記者蘇健忠／攝影

華碩今日與國家衛生研究院舉辦合作簽約儀式，宣布與國家衛生研究院結盟，期待結合在精準醫療與智慧醫療領域的能量，加速推動醫療資訊科技及生醫大數據研發與運用，共同為台灣醫療資訊科技產業開創無限可能。華碩董事長施崇棠說，要以公私夥伴關係模式共同推動算力、數據及次世代醫療資訊等三大面向合作，目標朝向如英國「劍橋一號」，打造屬於台灣的成功模式，並建立完整生態系。

施崇棠今日指出，「我們要為後疫情時代的疫苗開發、基因分析與醫療大數據等重要科學研究，建構AI算力基礎設施，華碩和國衛院簽署四年合作，持續為國衛一號提供一流的AI軟體平台。隨著AI 2.0時代快速到來，台灣有不同以往的國際競爭力與能見度，帶給我們進一步整合台灣優勢生醫資源的機會。」

施崇棠說，此次「醫療資訊科技暨生醫大數據研發與運用」合作意向書簽署，是雙方以醫療大數據運用為發展核心，朝向公私夥伴關係(Public-Private-Partnership, PPP)模式，推動更進一步合作的起點，透過此協作模式，充分發揮雙方優勢，共同為台灣生醫數據奠定基石，創造生命科學下一波突破性未來。

他認為，台灣目前是高齡化社會，預估2025年即將邁入超高齡社會，如何運用精準醫療來預防疾病增進健康，對於民眾是非常重要的議題。精準醫療與智慧學習是世界醫療科技的發展趨勢，而這需要藉助累積真實世界數據的持續累積，以及醫療資訊科技的大量運算與分析，建立各種健康或疾病的關聯模型與趨勢，加速未來藥物的開發和核准流程，讓每個人可以得到更精確、個人化的治療建議。

國家衛生研究院長司徒惠康表示，作為全國唯一「任務導向」的醫藥衛生研究機構，持續不斷在基礎研究、臨床醫學、公共衛生等相關領域努力精進，在精準醫療、藥物開發、多體學、磁振成像、醫學影像分割等領域有著深厚之底蘊，與國內許多學研機構與醫院合作，建置健康大數據永續平台，累積眾多國人健康醫療資訊，成功建立台灣首個本土臨床基因組數據庫，為未來研究和臨床應用提供寶貴資源。

華碩集團近年來深耕智慧醫療領域，從基礎設施技術如AI算力私有雲建置及公有雲服務，到次世代醫療資訊平台xHIS及其衍生智慧醫療服務、DicomCloud多租戶醫療影像讀取暨存儲技術，延伸至數位數據平台技術應用如：健保事前審查平台、Lumos醫療大數據平台。

為推展人工智慧在生醫領域的創新及應用，華碩和國家衛生研究已在2022年合作建置AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心「國衛一號」，提供強大的硬體運算資源與AI管理開發平台，結合各研究單位之領域知識，將AI技術應用於智慧健康醫療照護領域，協助台灣精準健康戰略產業政策推動及發展。

AI 大數據 華碩

延伸閱讀

用佛經大談AI趨勢！華碩施崇棠看微軟、蘋果：是陣營與封閉陣營之戰

AI 結合終端產品 華碩施崇棠大讚蘋果厲害

華碩董座施崇棠：AI PC定能大放異彩 推動多重領域的實踐

施崇棠：AI是電腦業百年難得機遇 華碩要把握契機

相關新聞

影／華碩與國衛院合作 施崇棠：發展精準醫療最佳契機

國衛院上午與華碩集團簽署合作意向書，共同推動醫療資訊科技及生醫大數據研發與運用。華碩董事長施崇棠表示與國家衛生研究院簽署...

美光回應 台中廠失火 員工與承包商均安全無虞 營運未受影響

針對美光台中廠6月20日發生火警，引起市場高度關注，台灣美光今日做出回應，表示所有員工與承包商均安全無虞，且廠區營運未受...

華碩攜國衛院拚醫療 施崇棠：為後疫情時代建構AI基建

華碩今日與國家衛生研究院舉辦合作簽約儀式，宣布與國家衛生研究院結盟，期待結合在精準醫療與智慧醫療領域的能量，加速推動醫療...

穎崴股東會／拍板配息11元 2024年成長軌跡不變

穎崴（6515）21日上午於高雄楠梓科技產業園區舉行2024年（113年）股東常會，由董事長王嘉煌主持，會中通過2023...

井琪強調遠傳AI進行式 「大人物」營收5年近百億

遠傳總經理井琪表示，輝達執行長黃仁勳來台刮起旋風，也引起AI焦慮，很多企業高層都覺得「不用AI，就沒有未來」；對遠傳來說...

國衛院與華碩簽合作意向書 推動醫療資訊科技及生醫大數據研發運用

國家衛生研究院與華碩集團21日宣布結盟，以公私夥伴關係（Public-Private-Partnership, PPP）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。