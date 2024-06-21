華碩攜國衛院拚醫療 施崇棠：為後疫情時代建構AI基建

華碩今日與國家衛生研究院舉辦合作簽約儀式，宣布與國家衛生研究院結盟，期待結合在精準醫療與智慧醫療領域的能量，加速推動醫療資訊科技及生醫大數據研發與運用，共同為台灣醫療資訊科技產業開創無限可能。華碩董事長施崇棠說，要以公私夥伴關係模式共同推動算力、數據及次世代醫療資訊等三大面向合作，目標朝向如英國「劍橋一號」，打造屬於台灣的成功模式，並建立完整生態系。

施崇棠今日指出，「我們要為後疫情時代的疫苗開發、基因分析與醫療大數據等重要科學研究，建構AI算力基礎設施，華碩和國衛院簽署四年合作，持續為國衛一號提供一流的AI軟體平台。隨著AI 2.0時代快速到來，台灣有不同以往的國際競爭力與能見度，帶給我們進一步整合台灣優勢生醫資源的機會。」

施崇棠說，此次「醫療資訊科技暨生醫大數據研發與運用」合作意向書簽署，是雙方以醫療大數據運用為發展核心，朝向公私夥伴關係(Public-Private-Partnership, PPP)模式，推動更進一步合作的起點，透過此協作模式，充分發揮雙方優勢，共同為台灣生醫數據奠定基石，創造生命科學下一波突破性未來。

他認為，台灣目前是高齡化社會，預估2025年即將邁入超高齡社會，如何運用精準醫療來預防疾病增進健康，對於民眾是非常重要的議題。精準醫療與智慧學習是世界醫療科技的發展趨勢，而這需要藉助累積真實世界數據的持續累積，以及醫療資訊科技的大量運算與分析，建立各種健康或疾病的關聯模型與趨勢，加速未來藥物的開發和核准流程，讓每個人可以得到更精確、個人化的治療建議。

國家衛生研究院長司徒惠康表示，作為全國唯一「任務導向」的醫藥衛生研究機構，持續不斷在基礎研究、臨床醫學、公共衛生等相關領域努力精進，在精準醫療、藥物開發、多體學、磁振成像、醫學影像分割等領域有著深厚之底蘊，與國內許多學研機構與醫院合作，建置健康大數據永續平台，累積眾多國人健康醫療資訊，成功建立台灣首個本土臨床基因組數據庫，為未來研究和臨床應用提供寶貴資源。

華碩集團近年來深耕智慧醫療領域，從基礎設施技術如AI算力私有雲建置及公有雲服務，到次世代醫療資訊平台xHIS及其衍生智慧醫療服務、DicomCloud多租戶醫療影像讀取暨存儲技術，延伸至數位數據平台技術應用如：健保事前審查平台、Lumos醫療大數據平台。

為推展人工智慧在生醫領域的創新及應用，華碩和國家衛生研究已在2022年合作建置AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心「國衛一號」，提供強大的硬體運算資源與AI管理開發平台，結合各研究單位之領域知識，將AI技術應用於智慧健康醫療照護領域，協助台灣精準健康戰略產業政策推動及發展。