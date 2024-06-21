國衛院與華碩簽合作意向書 推動醫療資訊科技及生醫大數據研發運用

國家衛生研究院與華碩集團21日宣布結盟，以公私夥伴關係（Public-Private-Partnership, PPP）模式，共同推動算力、數據以及次世代醫療資訊等三大面向合作，目標朝向如英國「劍橋一號」，打造屬於台灣的成功模式，並建立完整生態系。

國衛院與華碩（2357）21日簽署「醫療資訊科技暨生醫大數據研發與運用」合作意向書，雙方以醫療大數據運用為發展核心，朝PPP模式推動更進一步合作的起點，透過此協作模式，充分發揮雙方優勢，共同為台灣生醫數據奠定基石。期待結合在精準醫療與智慧醫療領域的能量，加速推動醫療資訊科技及生醫大數據研發與運用，共同為臺灣醫療資訊科技產業開創無限的可能性。

國衛院作為全國唯一「任務導向」的醫藥衛生研究機構，持續不斷在基礎研究、臨床醫學、公共衛生等相關領域努力精進，在精準醫療、藥物開發、多體學、磁振成像、醫學影像分割等領域有著深厚之底蘊，與國內許多學研機構與醫院合作，建置健康大數據永續平台，累積眾多國人健康醫療資訊，建立臺灣首個本土臨床基因組數據庫，為未來研究和臨床應用提供寶貴資源。

華碩集團近年來在深耕智慧醫療領域頗具優異實力，從基礎設施技術如AI算力私有雲建置及公有雲服務，到次世代醫療資訊平台xHIS及其衍生智慧醫療服務、DicomCloud多租戶醫療影像讀取暨存儲技術，延伸至數位數據平台技術應用如健保事前審查平台、Lumos醫療大數據平台。

為了推展AI在生醫領域的創新及應用，雙方已在2022年合作建置AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心「國衛一號」，提供強大的硬體運算資源與AI管理開發平台，結合各研究單位之領域知識，將AI技術應用於智慧健康醫療照護領域。