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SEMICON 2024將於9月初開展 逾千家大廠參與盛事

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

SEMI國際半導體產業協會21日宣布，全台最大及最具影響力的半導體年度盛會SEMICON Taiwan 2024國際半導體展，將於9月4日至6日於台北南港展覽1館及2館登場。今年以「Breaking Limits : Powering the AI Era. 賦能AI無極限」為主軸，探索驅動AI（人工智慧）時代的關鍵，半導體技術如何引領當代科技大幅躍進，並為迎接半導體與智慧未來揭開全新序曲與篇章。

根據SEMI數據，物聯網（IoT）、AI和量子運算這三大技術正快速推動半導體產業的成長，預計到2030年市場規模將達到1兆美元。其中，AI將是這十年間市場成長的關鍵推力。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，AI浪潮強化了市場對半導體技術的依賴，包含3奈米以下的先進製程節點、先進封裝如CoWoS、Chiplet等技術、甚至到矽光子技術及化合物半導體等新興解決方案。半導體產業從上游到下游正攜手應對當前挑戰，加速推進AI應用的落地。

身為最大半導體國際展覽，今年展會集結超過1,000家廠商參與，展出多達3,600個攤位，不僅規模再創新高，也充分展現全球對半導體及高科技技術發展的高度期待與重視。

受到應用材料、科林研發、東京威力科創、美商科磊、漢民科技、迪思科、香港商先進太平洋、默克、群創、台達電等企業的熱烈參與支持，會中將帶來引領創新半導體技術與各項智慧應用，以及揭露最新全球科技趨勢的整合與躍進，向全世界展現台灣在半導體及高科技產業的強大能量，做為各國發展半導體的堅實後盾。

半導體產業界年度重頭戲，大會將匯聚來自企業菁英領袖蒞臨演講，舉辦超過20場國際論壇，並邀請來自台積電、日月光投控、聯發科、廣達、微軟、海力士、三星、英飛凌等全球產業領袖及專家，在主題演講中發表產業脈動、市場創新趨勢與前瞻半導體技術。

AI 半導體

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