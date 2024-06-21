井琪強調遠傳AI進行式 「大人物」營收5年近百億

遠傳總經理井琪表示，輝達執行長黃仁勳來台刮起旋風，也引起AI焦慮，很多企業高層都覺得「不用AI，就沒有未來」；對遠傳來說，AI是現在進行式，5年來，「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）帶來的營收已近新台幣百億元。

遠傳電信今天召開2024年股東常會，由董事長徐旭東率領總經理井琪與經營團隊出席，說明2023年營運成果與未來布局。

井琪表示，黃仁勳來台刮起旋風，也引起AI焦慮，很多企業高層，都覺得「不用AI，就沒有未來」，但對遠傳而言，AI是現在進行式，更是公司的全民運動，遠傳善用生成式AI，可以做得更大、更深。

遠傳深耕大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術衍生的相關智慧應用與解決方案，井琪表示，5年來，大人物帶來的相關營收已有數十億元、近百億元，也減少數千萬噸碳排。

遠傳強調「AI內外兼修」，除了導入生成式數位治理、優化服務，提高員工生產力、提升開發能力、強化資安韌性、商業營運應用，帶動營運成長。

遠傳舉例，遠傳戰情儀表板即時生成股價與市值、財務目標、營收與EBITDA、門市觸及人數與客戶行為，效率遠高於傳統人工整理報表；同時透過數位分身，即時掌握網路流量與狀態，異常即時告警並開立工單，達成精準決策。

在個人數位服務端，遠傳friDay影音透過導入AI互動生成推薦片單，點擊率更高於一般推薦片單8倍。除了以AI斷阻詐騙電話、詐騙簡訊，「遠傳守護網」更防止用戶誤入惡意網站，訂閱數已突破60萬；遠傳friDay購物也採用AI推薦引擎。

井琪也表示，遠傳發展「新經濟」成長引擎，因為生成式AI，會越轉越快，新經濟營收目前占比20%，在大人物這一塊領域，會繼續成長並加深訂閱型服務，未來要超過20%的比率，到30%都是可期的。

在國際化的進程方面，井琪表示，雲端子公司博弘已經興櫃，在香港發展很好，也將拓展到東南亞，是遠傳第一個拓展去海外的小金雞，未來會有更多新經濟服務有這樣的發展，例如，遠傳智慧診療日本也很有興趣。

針對電信業者之間的規模論戰，井琪表示，3家電信業者轉型已各擅勝場，要不計大小，看投資報酬率。

此外，井琪也指出，合併亞太電信之後，和鴻海溝通合作一直很好，智慧城市解決方案，也透過鴻海硬體實力軟硬結合，例如協助高雄市政府做的智慧城市方案，富鴻網也是鴻海大力投資的公司。