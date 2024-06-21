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台灣大股東會／董座蔡明忠：審慎樂觀看待下半年景氣

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠21日出席台灣大股東會，會後接受媒體採訪暢談對於全球景氣及AI趨勢看法，蔡明忠指出，審慎樂觀看待下半年景氣，更期待AI狂潮不僅「幫」自己，也要賦能客戶。

對於全球景氣看法，蔡明忠指出，全球AI狂潮方興未艾，除了台灣股市很熱鬧，美股也是活蹦亂跳，看起來通膨有稍微減緩，市場對於利率的降低也有高度期待，當然每次一片看好，不免會有黑天鵝，我也不是預言家，也不知道下一個黑天鵝或灰天鵝在哪裡，但可以說是審慎樂觀的看待下半年景氣。

蔡明忠表示，AI應用第一都然先來幫自己，例如電信業中，不僅台灣大，都希望可以做到AI客服，但AI技術也日新月異，去年覺得可以吹吹小牛的應用，現在都翻新了，未來希望可以跟其他需要客服的企業客戶，分享在客服的努力，當然台灣大擁有集團資源，富邦集團內部各公司也都擁有客服團隊，大家一起集思廣益把AI應用進一步提升。

蔡明忠指出，同時也希望在AI狂潮下，透過AI，節省工作時間，像是Copilot及ChatGPT，我自己是外行，希望同事不要落後，更希望台灣大掌握AI狂潮，用AI來賦能客戶。

AI 台灣大哥大 蔡明忠

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