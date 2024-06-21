台灣大股東會／董座蔡明忠：審慎樂觀看待下半年景氣
台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠21日出席台灣大股東會，會後接受媒體採訪暢談對於全球景氣及AI趨勢看法，蔡明忠指出，審慎樂觀看待下半年景氣，更期待AI狂潮不僅「幫」自己，也要賦能客戶。
對於全球景氣看法，蔡明忠指出，全球AI狂潮方興未艾，除了台灣股市很熱鬧，美股也是活蹦亂跳，看起來通膨有稍微減緩，市場對於利率的降低也有高度期待，當然每次一片看好，不免會有黑天鵝，我也不是預言家，也不知道下一個黑天鵝或灰天鵝在哪裡，但可以說是審慎樂觀的看待下半年景氣。
蔡明忠表示，AI應用第一都然先來幫自己，例如電信業中，不僅台灣大，都希望可以做到AI客服，但AI技術也日新月異，去年覺得可以吹吹小牛的應用，現在都翻新了，未來希望可以跟其他需要客服的企業客戶，分享在客服的努力，當然台灣大擁有集團資源，富邦集團內部各公司也都擁有客服團隊，大家一起集思廣益把AI應用進一步提升。
蔡明忠指出，同時也希望在AI狂潮下，透過AI，節省工作時間，像是Copilot及ChatGPT，我自己是外行，希望同事不要落後，更希望台灣大掌握AI狂潮，用AI來賦能客戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言