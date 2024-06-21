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台灣大股東會／董座蔡明忠：希望三到五年重返每股獲利王

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）21日舉行股東會，專業小股東提問，過去台灣大每股獲利王榮景，什麼時候可以重返每股獲利王。台灣大董事長蔡明忠表示，希望未來三到五年EPS重返第一，未來靠「智」、靠「膽」競爭，而非「價格」競爭。

蔡明忠指出，過去台灣大在各項表現不輸給中華電信，還領先中華電信，遠傳則是遙遙落後，確實這幾年，電信營收有很多衰退，本業盈餘也受到很大影響，對於EPS要努力，對股東有交代，是最重要的議題。

蔡明忠表示，合併台灣之星縱效已經在第1季顯現，台灣之星過去的虧損也已經止血，希望未來越來越好，未來三到五年EPS重返第一。

會後接受媒體採訪時，蔡明忠指出，現在不可以做財務的預測，但經營公司一定有目標，在三到五年、不要太長時間內，希望獲利有「長足」的成長，至於EPS是否可以回到第一，要看競爭動態，我們進步，人家也進步。

至於獲利如何「長足」成長，蔡明忠表示，科技成長一定超過電信本業，尤其三家電信都面臨一個問題，就是叫「笨」，大的笨，小的也笨，好的也被叫笨，脫離「笨水管」的稱號是電信業要共同的努力。

蔡明忠表示，台灣大現在立志不是成為笨水管的傳統電信公司，而是掌握AI狂潮，用AI來賦能客戶，今年到世界行動通訊大會（MWC）上，主題就是AI EVERYWHERE，未來雲端到地端，都要關注AI發展，至於行動通訊技術走道6G之前，會先看到5.5G的發展，希望經營團隊可以跟國際同業同步。

蔡明忠強調，尤其現在企業經營不僅求「大」還要求「好」，對於台灣社會及全民電信業發展，還有客戶的享受及服務，未來整個電信業競爭，除了「良性」競爭，是更激烈競爭，是更用「腦力」，更用「資源」，而非「價格」的競爭。

蔡明忠笑著說，拚「價格」很簡單，有膽子，把刀子拿出來，自己砍一下，經得起流血，什麼人都做得到，未來競爭不僅要靠「膽」，更要靠「智」、靠「腦袋」及「智慧」，這當然也是各個公司共同經營的目標。

蔡明忠表示，當然也覺得大家也密切關注別人做什麼，做得好，也有跟進，例如最近媒體報導三大電信業者鉅資投入內容產業製作，我也不要講說誰做得多好，但大家眼睛都是雪亮的，誰是先做的（蔡明忠及蔡明興兄弟旗下台灣大、凱擘投入內容產製多年），這個就是我說的，不只要有「膽」，要有「智」，要對社會發揮正向影響力之所在。

對於台灣大哥大併購台灣之星的合併案滿意與否，蔡明忠表示，不知道同業什麼意見，我們自己很滿意。

中華電信 台灣大哥大 蔡明忠

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