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影／華碩與國衛院合作 施崇棠：發展精準醫療最佳契機

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國家衛生研究院長司徒惠康（左起）、衛福部長邱泰源、國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅、華碩營運長暨華碩雲端董事長謝明傑、華碩董事長施崇棠合影，共同推動醫療資訊科技及生醫大數據研發與運用。記者蘇健忠／攝影
國家衛生研究院長司徒惠康（左起）、衛福部長邱泰源、國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅、華碩營運長暨華碩雲端董事長謝明傑、華碩董事長施崇棠合影，共同推動醫療資訊科技及生醫大數據研發與運用。記者蘇健忠／攝影

國衛院上午與華碩集團簽署合作意向書，共同推動醫療資訊科技及生醫大數據研發與運用。華碩董事長施崇棠表示與國家衛生研究院簽署四年計畫，並且台灣在AI有了不同於以往的國際競爭力與能見度，將更進一步整合台灣優勢生醫資源的機會，是發展精準醫療產業的最佳契機。

國家衛生研究院技轉及育成中心主任蔡熙文、生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅、衛福部科技發展組技監劉明勳、中研院士梁賡義、國家衛生研究院長司徒惠康、衛福部長邱泰源、華碩電腦董事長施崇棠、NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟、華碩電腦營運長暨華碩雲端董事長謝明傑、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章、羅氏大藥廠醫療政策暨公共事務處長張怡荃等人上午一同出席。

國家衛生研究院長司徒惠康表示國家衛生研究院累計接近有100萬筆重要患者的臨床資訊、用藥反應、影像數據、基因分析的數據，這些數據加在一起，需要好的分析與運用，透過與華碩、NVIDIA合作，將來可以運用在衛生福利政策的擬定，產生實質的、正向的影響。

華碩董事長施崇棠表示與國家衛生研究院簽署四年計畫，期以夥伴關係（Public-Private-Partnership, PPP）模式，未來雙方將在AI算力、真實世界數據、次世代醫療資訊系統等三大面向合作，目標朝向如英國「劍橋一號」，打造屬於台灣的成功模式，並建立完整生態系。

施崇棠 華碩 董事長

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