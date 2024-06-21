合晶董座焦平海： 台灣新廠明年完成 迎接景氣復甦

合晶（6182）董事長焦平海今（21）日主持股東常會致詞時表示，為加強集團整體運作，配合今年初上海合晶在大陸上市，公司將執行內部競合分工策略，達成公司加速成長目標。且因應地緣政治影響，為接軌全球供應鏈，將朝市場差異化規畫；產品技術差異化，在暨有8吋及12吋優勢產品，積極在技術上優化，提升產品品質和良率，降低成本，拉大與競爭者差距。

焦平海進一步表示，合晶已將在中科二林園區規畫年產20萬片的12吋產能，因應未來市場復甦。此新廠正如期進行，預計明年底完成。

另外，合晶也持續布局新產品，與策略夥伴共同開發氮化鎵應用方案及特殊碳化矽基板技術，搶占新一代半導體新材料商機。

合晶去年雖面臨通膨、高利率及地緣政治衝突，衝擊終端市場的消費需求，也減緩半導體產業庫存去化腳步，但公司積極提升輕摻產品比重，去年營收仍突破百億元，達100.48億元，只是受到矽晶圓價格下跌影響日，每股純益降至1.05元。

不過合晶今日股東常會仍順利通過去年盈餘每股配息0.65元。公司仍續朝技術、產品、生產效能及兩岸產品優化和差異化等方向努力，推動 營收持續成長，並提升獲利表現。