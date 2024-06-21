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台灣大股東會／通過4.3元股利 蔡明忠：台灣大以「價值」競爭

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大董事長蔡明忠。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台灣大董事長蔡明忠。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台灣大哥大21日舉行股東會，通過每股配發4.3元現金股利。台灣大（3045）董事長蔡明忠表示，5G開台至今近四年，隨著產業整併發展，電信市場呈現良性競爭，台灣大在電信、電商及家用寬頻三大成長引擎持續推動下，推動2023年營收創新高，每股稅後純益4.33元，為四年來新高，每股將配發4.3元現金股利，現金殖利率約4%。

蔡明忠表示，2023年合併總營收為1,833億元，再創新高，營業利益為175億元，稅後純益達123億元，每股稅後純益4.33元，創四年新高。

去年12月台灣大哥大合併台灣之星，蔡明忠指出，雙方合併成為「5G台灣隊」，用戶規模擴大至千萬，擁有3.5GHz黃金頻段共100MHz 最大頻寬，搭配700MHz加上900MHz關鍵雙低頻，而兩家員工近兩年來全力付出，解決雙方在合併過程中極具挑戰的網路串接、用戶服務延續等種種重大課題，讓台灣電信產業能邁向「價值」競爭新局。

蔡明忠指出，合併台灣之星後，減少一套基礎設施用電，透過整併有效降低基地台的重複布建，發揮減碳綜效並對社會產生正面影響力。

展望未來，蔡明忠強調，未來台灣大將以「價值」創造做為核心，從身處的資通訊產業，以核心專業連結永續思維，串聯集團內金融、電信、數位、零售等多元服務，藉由多領域的策略性投資，拓展5G生態系及科技事業布局，在千萬用戶平台上，開拓更多商機，合併綜效及獲利可望加速成長。

總經理林之晨表示，台灣大推動「好速成双」、「OP 響樂生活」、「mo 幣多」、「Disney+」等多元獨門方案，持續推升5G用戶成長，獨門專案滲透率19%，未來持續推動電信加上科技，帶動電信航母持續成長。

5G 台灣大哥大

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