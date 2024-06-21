達發解除董事競業禁止限制 謝清江將兼任九暘董事長
達發入股九暘，擴大乙太網路產品技術布局。達發今天召開股東常會，通過解除董事競業禁止限制案，意外透露董事長謝清江將兼任九暘電子董事長職務。
達發瞄準乙太網路市場合作機會，決定以每股70.12元，認購九暘2756萬3800股私募普通股，總金額約新台幣19.32億元，加強與九暘的策略合作。達發持有九暘股權將提升至29.3%，加計母公司聯發科持有九暘13.6%股權，集團合計持有九暘約42.9%股權。
達發今天召開股東常會，通過解除董事競業禁止限制案，意外透露謝清江將兼任九暘董事長的訊息，受到市場關注，認為這將有助於兩公司未來的合作。
針對股東關心公司推動永續發展的情況，謝清江表示，達發今年下半年將成立企業永續委員會，將由他擔任委員會主席，並預計明年8月推出永續報告書。
謝清江指出，達發CSR（企業社會責任）有3大重點，首先是設計的晶片一定會發揮低功耗優勢，幫助所有使用達發產品的能源消耗更低，幫助地球能源省更多。
第2重點是在地採購，省去運送的能源消耗，並深化在地供應商技術合作。第3重點是人才，人才是達發最重要資產，會用最高標準招募及留任人才。
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