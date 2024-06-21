台灣大股東會／小股東：不要拿老本發股利 蔡明忠盼賺越多發越多

台灣大哥大20日舉行股東會，罕見地出現小股東發言非常踴躍，有四至五個股東發言，關心股利、綠能及3G落日計畫，更有股東直指，不希望拿老本（資本公積）來發股利，甚至有股東提案每股配發5.5元現金股利。台灣大董事長蔡明忠表示，「股利」為王，希望賺越多發越多。

台灣大股東會將通過配發4.3元現金股利，包含盈餘分配每股配發3.6251元現金股利，資本公積現金返還，每股配發0.6749元現金股利。

小股東指出，台灣大總經理說，未來電信是「兩大一中」，營收創新高。但身為資深小股東，我不管你是第幾大，我們關注的是股東的股利，過去每年都可以配發每股5元左右的現金股利，如果扣掉去年12月一次性的業外獲利貢獻，實際獲利是多少？扣掉資本公積配發股利，資本公積都是我們以前存的錢，實際可以分配的股利又是多少，尤其在物價上漲情況下，期待可以以未分配盈餘來分配股利，現在股利從以前5元，降到要用老本來配發股利，不然股利也只有三元多，我看你這個總經理位置也做不下去了。

台灣大財務長張家麒指出，去年一次性認列業外獲利（酷樂賣給科科科技）約7億元，換算每股稅後貢獻約0.24元至0.25元左右，如果去年每股稅後純益4.33扣掉一次性業外貢獻，每股稅後純益4.1元，還是比前一年成長。

蔡明忠回應，股東講得很好（兩大一中），不管大跟小，最重要的是「股利」為王，賺越多發越多，去年股東會我說過希望目標可以發10元（去年台灣大股東會上蔡明忠幽默回應股東：「我是大股東，我也希望發10元，作夢都在想」），股東看到過去以來，可分配盈餘配發率都達百分百，卻無法達到股東對於現金股利的要求，因此過去幾年從資本公積題發現金返還股東。

蔡明忠表示，雖然現在台灣大資本公積仍相當充沛，有300億元，仍希望未來靠自己賺的錢來配發股利。

蔡明忠坦言，前幾年因為電信市場競爭，電信營收過去都是衰退狀況，這兩年來衰退已經止住，第1季電信營收也交出三成成長，對於本業電信獲利也有好的幫忙，至於也有股東提到股利方面是否可以提高每股現金股利為5.5元，這一點我請財務長回答。

張家麒指出，股利決定是經營團隊及董事會深思熟慮過做出來的結論，臨時改可能也無法做出此重大決定，希望可以超為支持原案，此外，台灣大擁有健康的自由現金流，通常自由現金用在三個方面，包含資本支出、其他投資或者股息部分，如果在資本支出及投資狀況，當然自由現金流量可以有更多子彈，未來可以分發更多股息。

此外．關於股東關心個資部分，蔡明忠強調，保護客戶個人資料是天職，不會在任何壓力下做任何違反法令的問題，嚴格禁止提供客戶個資，即便是去識別話也沒有提供給外面的廠商來作為使用等等，不僅是個資保護，現在詐騙橫行，台灣大也希望保護客戶，在反詐上面可以做得更好，有機會也會跟社會及客戶來分享反詐的努力。

台灣大去年12月1日合併台灣之星，小股東表示，我也是台灣之星用戶，合併之後網速變慢，月租費也變高了，同時看到媒體報導超額頻譜要繳回，不繳回要開罰了，同時也關心手機門號的個資問題。

總經理林之晨指出，從數據來看，合併後台灣之星的用戶在4G網路體驗會提升30%，5G網路則會提升70%，但因為基地台建設受限於可建設位置，加上合併網路調整的過程中，用戶會有不同體驗，希望可以進線客服，協助居住地及上班地的地方量測，來增建基地台或強波器來改善，至於資費部分是延續台灣之星的合約沒有調整資費。

林之晨表示，今年第1季總營收成長52億元電信服務營收成長29.8億元，成長25%，合併之後把台灣之星資產轉成價值有很好的進度且優於預期。

小股東指出，媒體報導引用總經理發言，針對電信業今年會變成兩大一中，科技營收大幅領先同業，關注未來接下來怎麼整合延續榮景。

林之晨回應，三個策略，一是持續強化電信業務，二是發揮電信天賦，把過去累積資產形成科技服務，三是電信科技航母，結合科技事業、電信天賦，讓科技事業可以更高速、更長遠的成長，Mo幣多資費方案就是最好的案例，台灣大在科技事業發展已經遙遙領先同業。