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景氣復甦！華新科再傳收購案 法人估全年 EPS 約4.1元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

隨景氣逐步復甦，華新科（2492）再傳收購案，聯手佳邦斥資23億通吃私募案，入股晶技（3042），並躍居第一大法人股東下，法人機構預估，華新科今年每股獲利（EPS）約4.1元。

分析師表示，以華新科公告的私募認購價93.5元計算，比較晶技20日收盤價113元，相當於折價17.26%；晶技在股東常會中通過2,500萬股為上限的私募普通股案，華新科攜手佳邦通吃該筆私募。

目前華新科持股佳邦約35%、持股信昌電（6173）約43%、持股瀚宇博德（5469）約20%。佳邦產品包含天線、電感、保護元件等；信昌電產品包含MLCC、晶片電阻、粉末等；瀚宇博產品為PCB。

根據華新科、佳邦公告，華新科斥資19.45億元取得晶技6.21%股權，佳邦則投資3.93 億元取得晶技1.26%股份，合計華新科集團砸下23.38億元取得晶技持股7.47%，目前沒有進入晶技董事會的規劃。

法人機構指出，隨景氣逐步復甦，華新科2024年收購行動趨於頻繁，為了將日本雙信電機私有化，華新科5月以每股480日圓現金收購雙信電機流通在外股份，公開收購條件成就後，持股比率從50.08%提升至92.59%，雙信電機將於東京證交所下市；華新科集團今年以來已投資逾30億元在收購公司股權上。

市場預估華新科今年營收340.8億元，年成長3.9%，稅後純益20億元，年成長1.2% ，EPS約4.1元。

晶技 華新科

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