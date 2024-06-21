達發：終端需求回溫 今年營運開始恢復成長

IC設計廠達發董事長謝清江今天表示，去年總體經濟受高利率、高通膨、國際局勢不穩定、疫後終端市場表現不如預期等因素造成市場疲弱，營收衰退。展望今年，終端需求已緩步回溫，營運表現開始恢復成長。

達發今天召開股東常會，謝清江說，達發去年營收新台幣135.76億元，年減27.7%，稅後淨利為9.7億元，每股盈餘6.47元。

展望今年，謝清江表示，終端需求已緩步回溫，營運表現開始恢復成長。達發今年累計前5月營收70億元，年增33.14%。

謝清江指出，達發是專注於網通基礎建設與高階AI人工智慧物聯網包含有線通訊、無線通訊兩大領域的IC設計公司，透過提升產品價值與策略性定價以提升毛利率，並且為確保穩定可靠的供貨，與供應商維繫穩固的合作關係。

有線通訊領域包含固網寬頻與乙太網兩個產品線；無線通訊領域包含藍牙音訊與衛星定位兩個產品線。謝清江表示，寬頻產品線推出整合型光纖寬頻網路多核心10G-PON單晶片，支持Wi-Fi 7高階家用網路閘道器。乙太網產品線則推出多埠整合雲端管理交換機晶片及1G、2.5 G整合多路高速乙太網路實體層晶片。

藍牙音訊產品線持續進行創新技術投資，包含低延遲、多裝置連接、低功耗、AI降噪、高清音質等訊號處理。衛星定位產品線，結合感測器與衛星定位技術的高精度慣性導航融合算法，運用AI機器學習的高精度定位，12奈米的雙頻全球6星系通過AEC-Q100車用電子可靠度驗證。

展望未來，謝清江說，達發持續深化關鍵技術，專注客戶需求，提供最具競爭力產品，成為客戶可靠且可信賴的夥伴。達發將持續做好供應鏈管理，策略性配置資源，優化營運效率，落實公司治理，維持穩定成長以創造股東價值。