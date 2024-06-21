金居股東會／議案照案通過 董事長宋恭源這樣說

金居（8358）21日召開股東大會所有議案照案通過，並在約15分鐘左右散會。金居董事長宋恭源並在散會前致詞感謝股東支持。

金居總經理李思賢會後受訪並說，公司在RG系列高階產品在近三年多來累計出貨一萬5,000多噸，高階產品品質出貨穩定，相信高階材料較不會受到外界所說 ECFA【ECFA】兩岸經濟合作架構協議（Economic Cooperation Framework Agreement\, ECFA），是規範兩岸之間經濟合作活動的基本協議，於2010年6月29日簽署、同年9月12日生效。透過早期收穫清單，對雙方最急迫且獲有共識的貨品與服務業，進行關稅減免與市場開放，並將未來要推動的後續協議、開始協商的時間、協商內容的大綱以及主要的經濟合作事項等予以條文化。 若後續產生4%關稅的影響，並預期影響有限。

金居在2023年營運報告提到，2023年已於高頻高速市場取得有利地位且金居不斷提升新產品設計、開發及客戶組合優化的能力且藉由控制品質穩定度及精準掌握交期來建立良好的公司產品形象與口碑，並同時持續精進生產流程及提升稼動率，獲利維持成長趨勢。

2024年營業計劃方面，金居提到，隨著邁入 5G【5G】「5G」（fifth generation）是第五代行動通訊系統，也是4G後的延伸。該技術可在28GHz超高頻段以每秒1Gbps以上的速度傳送數據。理論上，使用5G 網絡下載一部 HD 電影最多僅需1秒，如果順利更可能快到0.03秒。目前5G已經普遍在全球商轉。 時代，5G的運用與技術伴隨產生資料運算與儲存需求，數據的運用從強調規模轉為重視低延遲、高即時性,邊緣運算興起及5G頻譜成本高，電信商邊緣運算取代傳統網路設備成為伺服器供應鏈切入點，相關AI、5G網路運用1T邊緣運算技術提升以及 AR【AR】AR擴增實境技術（Augmented Reality）是近來廣泛被使用的技術，其概念是將電腦資訊疊合到現實世界，使用者只要掃瞄系統已採用、設定好的的辨識圖片，包括實物或圖像，系統辨識後就會自動至雲端資料庫搜尋，再顯示出該圖片連結的相關訊息。系統建置者可持續擴增其設定好的辨識圖片數量，連結雲端，擴大運用範圍。 / VR【VR】虛擬實境（Virtual Reality），一般簡稱VR，即使用電腦技術模擬出一個立體、有如實境的三維擬真空間，使用者穿戴特殊顯示裝置進入後會感覺身歷其境；當使用者移動位置時，電腦會立即跟著進行運算，隨著移動同步傳回精確的三維世界影像。隨著處理器、圖像和資料通訊技術愈來愈進步，VR的應用已愈來愈廣泛。 、AI機器人、自駕車、 智慧家庭【智慧家庭】智慧家庭的概念，是透過電腦、網路、資通訊技術等科技，將家中的家電、照明、監控等系統互相聯結，並利用智慧型手機、電腦等終端設備進行智慧化、自動化管理，讓居家生活更舒適、安全、便捷。 新興終端裝置增加，新型雲端服務成長，大量數據處理要求，展望帶動基地台天線設計、網通設備、資料中心與伺服器再到終端5G、AI等相關產業需求成長。

因應5G、AI等高頻高速商機需求增加，金居提到，未來成長性可期且由於高頻高速對於低介電與低傳輸損失電材料選用要求極高，公司擁有的技術，公司已陸續開發完成低訊號傳輸損失、超低粗糙度及抗撕裂強度高的高頻、高速傳輸銅箔產品，未來應可在5G、AI技術因應可靠度、低延遲性大規模資料傳輸需求確保穩定性與完整性、擴大應用領域並在未來5G、AI商機爆發時於銅箔產業的擴廠商機中占有一席之地。