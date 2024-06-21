遠傳股東會／市值逾3,000億 董座徐旭東：不計大小、只做最好

遠傳電信（4904）21日召開2024年股東常會，董事長徐旭東率領總經理井琪與經營團隊出席，2023年合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）、稅後淨利、每股盈餘( EPS【EPS】每股盈餘（Earnings Per Share，EPS）又稱每股收益，是一項獲利能力指標，衡量上市公司的獲利能力。簡單地說，就是指每股股票可為股東賺多少錢。每股盈餘的計算方式，是將公司稅後淨利除以在外流通總股數所得出數值。 )等各項財務指標皆創下近七年新高，市值更於今年5月首度站上3,000億大關，繳出亮眼的成績單。

遠傳2023年合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為936.90億元、320.82億元與111.86億元，年成長率分別為5.1%、4.2%及16.4%；2023年全年度每股純益3.42元。合併EBITDA、稅後淨利年成長率皆居業界之冠，為電信業獲利成長王。

遠傳表現深獲資本市場肯定，2023年初至今股價漲幅33%、市值攀升42%，即使去年合併亞太電信，股本擴大，仍發放每股現金股利3.25元，股利發放率達105%，連續13年股利配發率超過100%。

遠傳董事長徐旭東表示，面對未來電信市場持續競爭，遠傳將以AI全方位助攻，「不計大小，只做最好」，讓消費者成為最大贏家。

徐旭東致詞時強調，通訊業變成競爭的行業，且繼續成長，AI軟體技術發展改變很多事，遠傳走在科技的前端，走向AI化，其意義不可想像。任何企業、人員訓練與升級乃至於下一代，都因AI帶來很大的方便，可以增加的衝力很大，現在就看得出AI帶來「加碼的力量」，A是相當方便，也需要新的制度和作業去調整。企業享受了方便和利益和好的走向，但AI才剛開始，要特別小心訓練與培育人才來處理AI，他認為，AI化是很長的過程，需要系統化，制度化、邏輯化。