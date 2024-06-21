遠傳股東會／市值逾3,000億 董座徐旭東：不計大小、只做最好
遠傳電信（4904）21日召開2024年股東常會，董事長徐旭東率領總經理井琪與經營團隊出席，2023年合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）、稅後淨利、每股盈餘(EPS【EPS】每股盈餘（Earnings Per Share，EPS）又稱每股收益，是一項獲利能力指標，衡量上市公司的獲利能力。簡單地說，就是指每股股票可為股東賺多少錢。每股盈餘的計算方式，是將公司稅後淨利除以在外流通總股數所得出數值。)等各項財務指標皆創下近七年新高，市值更於今年5月首度站上3,000億大關，繳出亮眼的成績單。
遠傳2023年合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為936.90億元、320.82億元與111.86億元，年成長率分別為5.1%、4.2%及16.4%；2023年全年度每股純益3.42元。合併EBITDA、稅後淨利年成長率皆居業界之冠，為電信業獲利成長王。
遠傳表現深獲資本市場肯定，2023年初至今股價漲幅33%、市值攀升42%，即使去年合併亞太電信，股本擴大，仍發放每股現金股利3.25元，股利發放率達105%，連續13年股利配發率超過100%。
遠傳董事長徐旭東表示，面對未來電信市場持續競爭，遠傳將以AI全方位助攻，「不計大小，只做最好」，讓消費者成為最大贏家。
徐旭東致詞時強調，通訊業變成競爭的行業，且繼續成長，AI軟體技術發展改變很多事，遠傳走在科技的前端，走向AI化，其意義不可想像。任何企業、人員訓練與升級乃至於下一代，都因AI帶來很大的方便，可以增加的衝力很大，現在就看得出AI帶來「加碼的力量」，A是相當方便，也需要新的制度和作業去調整。企業享受了方便和利益和好的走向，但AI才剛開始，要特別小心訓練與培育人才來處理AI，他認為，AI化是很長的過程，需要系統化，制度化、邏輯化。
遠傳總經理井琪表示，遠傳長期堅定數位轉型的腳步，帶動電信本業、新經濟連年擴大成長，今年更站上市值3,000億的里程碑。遠傳去年底合併亞太電信，在既有優勢下，將最大化頻譜資源、節能永續、規模經濟等三大綜效；聚焦智慧資通訊四條龍 (永續智慧城市【智慧城市】「智慧城市」的概念最早起源於2008 年，IBM喊出「智慧地球」（smart Planet） 的口號，智慧城市是其中具體的落實。智慧城市是一個概念、一整套解決方案，利用高速的網路環境、物聯網，以及各式各樣的智慧裝置等先進科技，解決城市中食、衣、住、行、育、樂等各種問題，讓人類的生活可以更便利、效率和智能。、電信系統整合、智慧醫療、數位轉型)；運用生成式AI加速數位、淨零雙軸轉型，更賦能「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網【物聯網】物聯網（The Internet of Things；IoT）是指將所有物品透過網際網路連接起來，提供智慧化管理的概念。物聯網的發展，主要是借重於無線射頻識別系統（RFID）、全球定位系統、各類感應器、各類掃瞄器等等裝置的結合，經由網際網路的資訊通道，在物品的生產、流通、消費的各個過程中，都可以接收到物品的訊息，進行物品的管理與操作。）戰略事業再成長。
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