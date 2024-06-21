富邦證券攜手Oomii Inc. 啟動上市輔導計畫

富邦證券與Oomii Inc. 20日舉行上市輔導簽約儀式，由富邦證券董事長程明乾與Oomii Inc.董事長陳台國代表簽約。富邦證券將透過上市輔導計畫，引入資本市場資金，協助Oomii Inc.朝下一階段目標邁進，包括銜接數位雲端 AR【AR】AR擴增實境技術（Augmented Reality）是近來廣泛被使用的技術，其概念是將電腦資訊疊合到現實世界，使用者只要掃瞄系統已採用、設定好的的辨識圖片，包括實物或圖像，系統辨識後就會自動至雲端資料庫搜尋，再顯示出該圖片連結的相關訊息。系統建置者可持續擴增其設定好的辨識圖片數量，連結雲端，擴大運用範圍。 產業的上下游產業鏈，吸納優秀的AR創新人才加入。Oomii Inc.未來將藉由資本市場力量，成為具備數位雲端AR產業整合技術服務能力的公司，將事業版圖國際化。

富邦證券董事長程明乾表示，Oomii Inc.為新創獨角獸企業，積極響應政府政策，選擇在台上市。Oomii Inc.在陳台國的熱情帶領下，展現出無所畏懼精神，也讓各界對公司的未來表現充滿期待。富邦證券十分榮幸與Oomii Inc.簽訂上市輔導契約，將協助其以台灣資本市場為後盾增加能見度，創造股東與公司雙贏。

陳台國表示，Oomii集團成立於2018年，專注於AR/ MR【MR】混合實境（Mixed Reality，MR）是把現實世界與虛擬世界融合在一起，建立出一個新的環境及符合視覺上所認知的虛擬影像，在MR之中的現實世界物件能與數位世界中的物件共同存在並即時互動，可以說是真實環境、擴增實境、擴增虛擬與虛擬真實環境的混合。 智能穿戴裝置軟硬體系統整合解決方案，目前採用 智慧財產權【智慧財產權】智慧財產權（Intellectual Property Rights\, IPR）指人類以本身的思想創作產生之精神上或智慧上的無形產物，包括音樂、書籍、畫作、電腦軟體、發明專利、商標等。為了保護這些精神智慧產物，以立法方式賦予創作人專屬享有的權利，例如商標專用權、專利權與著作權。 IP授權服務商業模式，獨創AR/MR全像顯影技術，目標產品是AI+AR智慧眼鏡、精準醫療應用及藥物分子開發，為極具研發能量及發展潛力的新創企業。