台灣美光深夜聲明：台中廠火警廠區營運未受任何影響
回應記者詢問，台灣美光20日深夜發出聲明，提到台中廠火警人員無虞，廠區營運未受任何影響。
台灣美光（Micron）記憶體后里廠是在20日下午發生火警，據消防局說明，無人員受傷，起火原因由消防局調查中。另據了解，起火區域廠區位於台中市后里區三豐路四段，應是美光台中三廠，並非整合整合先進探測與封裝測試功能，以量產 HBM3E 及其他產品的台中四廠，實際影響因有限，不過業界仍關注後續影響並尚待公司對外說明。
台灣美光今日深夜聲明全文如下：
針對6月20日美光台中廠火警一事，經查證台灣美光所有員工與承包商均安全無虞，且廠區營運未受任何影響。
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