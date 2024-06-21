宏達電AI生態系 7月發布

宏達電昨日召開股東會，股東好奇宏達電ＡＩ（人工智慧）生態系發展近況。董事長王雪紅表示，過去五年，ＨＴＣ工程師每周都會與輝達進行會議，彼此密切合作，而ＨＴＣ自己的生態系也預計在七月左右舉行發布會。

由於公司長期處於虧損，有小股東建議王雪紅，應該轉投資房地產，降低公司虧損，甚至直接成立專業的房地產部門，鎖定各項標的；王雪紅回應，公司不是只開一天，而是要開一百年，感激股東建議，將列入紀錄審慎評估。

針對ＡＩ熱潮，王雪紅指出，宏達電生態系在這方面與輝達有很好的連結，也運用輝達的ＡＩ運算能力，幫助宏達電生態系統發展，接下來，這個發展會愈來愈快。

ＶＲ市場卻始終沒有迎來大爆發，讓許多股東相當憂心未來布局。財務長沈道邦指出，宏達電持續看好相關市場，這幾年，努力將硬體銷售策略轉型成生態圈，下半年也會有新的軟體、硬體、平台產品出來，希望未來收入模式不是只有硬體，平台、內容授權、分潤未來都能創造更大價值。

面對元宇宙 元宇宙【元宇宙】此詞最早出現在1990年代一本科幻小說《雪崩》（Snow Crash）中，書中描述元宇宙是互聯網的虛擬現實後繼者，人們大量時間活在虛擬環境內。每個人可在這個與真實世界平行的虛擬空間中擁有自己的分身。 元宇宙是兩個存在多年概念的融合，虛擬現實和數字第二人生。虛擬生活將和現實生活發揮同樣重要的作用，在元宇宙世界，我們會花很多時間在虛擬空間與朋友和同事互動。因此也會在那裡消費，為數位化身購買服裝和物品。 競爭對手，王雪紅表示，「宏達電投資在元宇宙生態系統相當不容易，也謝謝股東支持。我相信不久的將來，你們會發現這個事情對的。沒有這麼長時間投資，在台灣要建立整個生態系統，相當不容易，我們也真的跟Meta Horizon不相上下，他們做很多補貼，但是我們不行，我們還是繼續往前走，專注於發展生態系統。」

股東也詢問，財經專家謝金河經常以ＨＴＣ作為警惕案例，王雪紅怎麼看這件事？她回應，「謝謝謝金河先生，他常給我們一些警惕、支持跟提議，這都非常好，不同點在於，他是看現在，我們現在要做的事，是要更進步，不管是公司管理跟研發，都可以更加進步快速，他的提醒跟警惕，我們深記在心。但是，未來發展，我必須要堅持，這對於整個台灣全世界相當重要。」