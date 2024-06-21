機器人明年上線 商機熱

特斯拉執行長馬斯克持續擴大採購AI伺服器之際，也全力加速開發機器人Optimus，Optimus「千人大軍」明年將在特斯拉工廠上線，為人形機器人實際應用增添更多想像空間，同步引爆廣明、所羅門、盟立等台灣機器人指標廠商機。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年參加 台北國際電腦展【台北國際電腦展】台北國際電腦展覽展（Taipei International Information Technology Show\, Computex）是目前國際最主要的電腦展之一，展覽期間會吸引各國大廠參展，發表新產品或展示新技術，因此備受注意。 （COMPUTEX 2024）期間，特別繞去參觀廣達（2382）集團旗下廣明 子公司達明機器人的機械手臂，也讓達明機器人頓時躍上市場焦點。

達明機器人董事長何世池指出，達明機器人超越其他機器人品牌之處，在於內建視覺系統和AI推論引擎，而雲達的AI伺服器和西門子的軟體大幅提升達明機器人的AI能力。輝達則協助創造數位孿生。

達明機器人營運長黃識忠看好，今年美國、日本及台灣市場成長動能強勁，預期機器人出貨量有望較去年增加二至三成。

通路商所羅門3月下旬在輝達GTC大會上，被點名為機器人應用合作夥伴後，廣受市場矚目。所羅門董事長陳政隆說，公司不做機器人本體市場，而是提供機器人的眼跟腦，並將輝達生成式AI平台導入解決方案中，可協助客戶快速完成自動化。

陳政隆預估，在機器人應用方案方面，整合時間較久，因為在生產線上需要串連的周邊元件很多，但預期明年應該有機會開花結果。

針對與輝達合作帶來的效應，陳政隆指出，確實對其客戶知名度提升，最近美國方面來的洽談機會多一點。有了生成式AI協助機器人應用運作路徑規畫，會讓客戶感覺方案更智慧化、又快又好。

盟立也搭上機器人成長列車，將在非人形機器人系統整合上扮演要角，相關業務明年可望有較顯著貢獻。